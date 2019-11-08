Otistik genç, azmi ve başardıkları ile herkese örnek oluyor

Türkiye, Aksaray'da bulunan bir okuldaki velilerin, burada eğitim gören otizmli öğrencilerin sınıflarının kapatılmasını talep etmesi ile çalkalanırken, Trabzonlu otistik genç, yaptıkları ile herkesi kendine hayran bıraktırıyor.



Trabzon Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğüne bağlı Pelitli Gençlik Merkezi'ne 3 yıldır düzenli şekilde giden Ender Öztürk, piyano çalıyor, şarkı söylüyor. Abisi üniversite öğrencisi olan Ender, Gençlik Merkezine gelen çocuklarla mükemmel şekilde diyalog kuruyor, merkezi gezdiriyor. Babasını kaybeden ve annesine her konuda destek olan Ender, merkezi ziyaret eden Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ile Gençlik Hizmetleri Koordinatörü Adnan Köseoğlu'nun da aralarında olduğu kalabalık gruba önce piyano ile müthiş bir resital verdi. Ardından şarkı söyleyen Ender, otistiklerin zekasını, inceliğini ve düzenini bir kez daha herkese kanıtladı.



Vali Ustaoğlu, "Ender mükemmel şekilde piyano çalıyor, çok güzel şarkı söylüyor. Çok sevimli, akıllı, ailesi ile birlikte hepimize güzel mesajlar veriyor, örnek oluyorlar" dedi. İl Müdürü Öztürk de, "Ender merkezimizin en uyumlu, en çalışkan katılımcılarından biri. Biz olun çok seviyoruz. Annesine de ona verdiği destekten, sosyal hayata katarak farkındalık yaratmasından ve onu mükemmel şekilde yetiştirmesinden dolayı kutluyorum" diye konuştu. - TRABZON