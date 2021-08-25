Otistik küçük Mira, aldığı eğitime konuşmaya başladı - Son Dakika

Otizm hastası 5 yaşındaki Mira, Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda aldığı eğitimle konuşmaya başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bağcılar'da yaşayan Sibel Demirkıran'ın otizmli çocuğuyla mücadelesi 5 yıl önce başladı. 2 yaşına kadar hiç konuşmayan, yaşıtlarına uygun hareket etmeyen ve kalabalıktan kaçan Mira'nın durumundan endişelenen anne, kızını çocuk-ergen psikiyatrisine götürdü. Yapılan tetkikler sonucunda Mira'nın yüzde 40 oranla atipik otizm hastası olduğu ortaya çıktı.

Anne Sibel Demirkıran, başarıya ulaşan zorlu süreci şu cümlelerle anlattı:

"Çocuğuma sözel ve sözel olmayan iletişim bozukluğu tanısı konuldu. Zaman geçirmeden eğitimlere başladık. Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı bu konuda bizim hayatımızın dönüm noktası oldu, hocalarımız bize yol haritası çizdi ve Mira'yla yakından ilgilendi. Samimi ve özverili sürecin sonunda Mira, mucize bir çocuk oldu, iyileşti ve raporu da düştü. O da artık yaşıtları gibi davranıyor, konuşuyor, topluma karışıyor. Evimiz eskiden sessiz bir yerdi, şimdi bayram yeri. Ağzından kelime çıkmayan, topluma karışmayan Mira'yı şimdi susturamıyoruz. Bize bu imkanları sunan Bağcılar Belediye Başkanımız Lokman Çağırıcı'ya çok teşekkür ediyorum."