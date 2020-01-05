Otistik öğrenciler yeni yılı Yankı'da kutladı

Bursa'da özel bir eğitim kurumunda eğitim gören 50 dolayında otistik öğrenci, Yankı Yemek &Catering tarafından düzenlenen etkinlikte yeni yıl coşkusu yaşadılar. Önlüklerini, keplerini ve eldivenlerini giyerek neşe ile hamburger hazırlayan öğrenciler, kısa süreli aşçılık yaptılar.



Hazır yemek ve catering sektörünün Bursa'daki önde gelen firmalarından Yankı Yemek & Catering, otistik öğrencileri Çalı Sanayi Bölgesi'ndeki merkez mutfağında ağırladı. Okullarından araçlarla alınan öğrencileri firma sahibi Coşkun Dönmez, Satış Müdürü Seda Çibuk, gıda mühendisleri ve firmanın çalışanları karşıladı.



Yaşları 10 ile 17 arasında değişen otistik öğrenciler, firma çalışanları ile birlikte yeni yıl kutlaması yaptı. Müzik eşliğinde doyasıya eğlenen öğrenciler, önlük, kep ve eldiven takarak aşçılık yaptılar. Firma yetkilileri ve çalışanları, kendi hazırladıkları hamburgerleri yiyen otistik öğrencilerin yeni yıl coşkusuna ortak oldular.



Yankı Yemek & Catering Pazarlama ve Satış Yönetici Seda Çibuk, otistik öğrencileri firmalarında ağırlayarak yaşadıkları sevince ortak olmanın kendileri için ayrı bir mutluluk kaynağı olduğunu söyledi. Firma olarak sosyal sorumluluk projelerine çok önem verdiklerini ifade eden Seda Çibuk, "Bu çocuklarımızın diğer çocuklardan hiçbir farkı yok. Sadece dünyayı bizim algıladığımızın dışında algılıyor, bizim ezberlerimizin dışında kendilerine göre bir anlamlandırma yapıyorlar. Sevgili öğrenciler düzenlediğimiz etkinlikte bizimle birlikte eğlendiler ve çok mutlu oldular. Onların dünyasında yer almak, coşkularına, mutluluklarına ortak olmak bizler içinde çok güzeldi" dedi. - BURSA