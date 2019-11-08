Otistik öğrencilere yapılan davranış protesto edildi
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Önceki gün Aksaray'daki bir okulda otistik çocuklara karşı yapılan olumsuz davranışlar, Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde protesto edildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 05:44 Kaynak: İHA
Önceki gün Aksaray'daki bir okulda otistik çocuklara karşı yapılan olumsuz davranışlar, Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde protesto edildi.
Aksaray' da bir okulda yaşanan otistik çocuklara ilgili olumsuz davranışların medya ve sosyal medyada yer almasına bir tepki de Çatalzeytin'den geldi. Çatalzeytin Otizm Engellilere Derneği ve özel eğitim öğrencileri, öğretmenleri ve yöneticilerinin katıldığı eylemde otistik çocukları hedef olan olay şiddetle kınandığı açıklandı. - KASTAMONU
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