Otizm Bilinçli Aile Projesi ile 300 aileye eğitim verildi - Son Dakika

Otizm Bilinçli Aile Projesi ile 300 aileye eğitim verildi

03.04.2021 10:20
Otizm Bilinçli Aile Projesi ile 300 aileye eğitim verildi, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi, otizmli çocukların gelişimi için başlattığı "Otizm Bilinçli Aile Projesi"ni tamamladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, otizmli çocukların gelişimi için başlattığı "Otizm Bilinçli Aile Projesi"ni tamamladı. Projeye kayıt yaptıran yaklaşık 300 aile, alanında uzman akademisyenlerle online olarak gerçekleştirilen eğitimlere katıldı.

Yaklaşık 300 ailenin kayıt yaptırdığı eğitim programı, pandemiden dolayı online olarak gerçekleştirildi. Alanında uzman akademisyenler eşliğinde verilen eğitimde, ailelere 'otizmi tanılama ve nörolojik süreç', 'doğal öğretim yöntemleri', 'dil ve konuşma bozuklukları' ile 'davranış problemleri' konuları anlatıldı. Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi'nde görevli Fizyoterapist Bilge Yıldırım, otizmli çocuklarla ilgili çok fazla teori olduğunu ve Mersin'de ailelerin çocuklarıyla birlikte konunun uzmanlarına ulaşmakta zorluk yaşadıklarını belirterek, "Biz de bu yüzden ailelerimizi bu alanda çok ünlü profesör hocalarımızla bir araya getirdik. Çocuklarımızı ilk başta otizmi tanımlama sürecinden ele aldık. Daha sonra nörolojik sürecine geçtik. En önemli ve aile içinde zor olan davranış problemleri ve evde yapılabilecek aktiviteleri işlemledik. Son olarak ise dil ve konuşma eğitimi ile tam da 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü'nde sonlandırdık" diye konuştu.

"Ailelerimiz projeden çok memnun kaldılar, devamını da istiyorlar"

Projeyi "Otizm Bilinçli Aile Projesi" adıyla başlattıklarını ve ailelerin çok memnun kaldığını kaydeden Yıldırım, "Biz bu eğitimi online bir şekilde gerçekleştirdik. 300'e yakın kayıt aldık. Her oturumumuza ortalama 200 aile katılıyor. Tabi sadece aileler değil uzmanlar da bu oturumları takip ediyorlar. Katılan hocalarımız çok kıymetli ve alanında uzman hocalarımız. İlk başta Mersin'deki kıymetli hocalarımız Fevziye Toros ve Çetin Okuyaz ile 'tanılama ve nörolojik süreci' konuştuk. Daha sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nden çok kıymetli hocamız Prof. Dr. İbrahim Halil Diken ile birlikte 'doğal öğretim yöntemleri' konusunu konuştuk. Otizmli çocukların en büyük problemi olan davranış problemlerini, bu alanın duayeni Bünyamin Birkan hocamız anlattı. Oturumlarımızda videolar oluyor. Soru-cevap kısmı oluyor. Aileler kafalarına takılan konularda her soruyu sorabiliyor. Bu şekilde uzmanlara ulaşabilme aileleri çok mutlu ediyor, çok rahatlatıyor. En son oturumumuzda; en önemli konulardan biri 'dil ve konuşma bozuklukları' da çok ünlü konuşma terapisti olan Nevzat Egemen Nakışçı hocamız tarafından anlatıldı. Ailelerimiz bu projeden çok memnun kaldı, devamını da istiyorlar. Biz de onları desteklemek için her zaman yanlarındayız" şeklinde konuştu. - MERSİN

Otizm Bilinçli Aile Projesi ile 300 aileye eğitim verildi
Otizm Bilinçli Aile Projesi ile 300 aileye eğitim verildi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin, Otizm, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Otizm Bilinçli Aile Projesi ile 300 aileye eğitim verildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Yurt dışından bakım ve tamire gelen otomobillerden geçiş ücreti alınacak Yurt dışından bakım ve tamire gelen otomobillerden geçiş ücreti alınacak Tarihi kalede gizemi çözülemeyen olay! Her cuma günü taşlarından süt akıyor Tarihi kalede gizemi çözülemeyen olay! Her cuma günü taşlarından süt akıyor İlk iş gününde inşaattaki çukura düşen işçi yaşamını yitirdi İlk iş gününde inşaattaki çukura düşen işçi yaşamını yitirdi Kış uykusundan uyanan ayı ile kurdun kovalamacası kameraya böyle yansıdı Kış uykusundan uyanan ayı ile kurdun kovalamacası kameraya böyle yansıdı Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor: Sadakatsiz'de Cansu Dere gidiyor Serenay Sarıkaya geliyor Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor: Sadakatsiz'de Cansu Dere gidiyor Serenay Sarıkaya geliyor Bahçeli'yi kızdıracak anket! İYİ Parti, MHP'yi ikiye katladı Bahçeli'yi kızdıracak anket! İYİ Parti, MHP'yi ikiye katladı Her yeri beyaz gördüğünü söyledi, birkaç saat sonra ölü bulundu Her yeri beyaz gördüğünü söyledi, birkaç saat sonra ölü bulundu 19 yaşındaki genç, tüfekle intihar etti 19 yaşındaki genç, tüfekle intihar etti
Doğum günü partisine polis baskını düzenlenen Özge Özpirinçci içini döktü: Artık sinirleniyorum Doğum günü partisine polis baskını düzenlenen Özge Özpirinçci içini döktü: Artık sinirleniyorum         
10:10
Erol Bulut, Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından ilk kez konuştu: Bunu beklemiyordum, erken oldu Erol Bulut, Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından ilk kez konuştu: Bunu beklemiyordum, erken oldu         
09:49
Kürşat Ayvatoğlu suskunluğunu bozdu, Erdoğan ve Soylu'dan özür diledi Kürşat Ayvatoğlu suskunluğunu bozdu, Erdoğan ve Soylu'dan özür diledi         
09:33
58 ilde uygulanan hafta sonu kısıtlamasında nereler açık? 58 ilde uygulanan hafta sonu kısıtlamasında nereler açık?         
08:52
Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği korona aşısının 2. dozu, ciddi alerjik reaksiyon gösteren kişilere uygulanmayacak Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği korona aşısının 2. dozu, ciddi alerjik reaksiyon gösteren kişilere uygulanmayacak         
07:57
Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe görevden alındı, yerine Doç. Dr. Tolga Tolunay atandı Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe görevden alındı, yerine Doç. Dr. Tolga Tolunay atandı         
07:23
Bakan Soylu, komandolara böyle seslendi: Rehavet, terör örgütlerinden daha büyük düşmanımız Bakan Soylu, komandolara böyle seslendi: Rehavet, terör örgütlerinden daha büyük düşmanımız         
22:02
"Babama gidiyorum" diye evden çıkan kadının cansız bedeni deniz kıyısındaki bir mağarada bulundu         
20:08
Fox TV'nin iddialı dizisi Baraj final yapıyor Fox TV'nin iddialı dizisi Baraj final yapıyor         
19:36
Bu hafta altın, döviz ve borsa yatırımcısına kazandırdı Bu hafta altın, döviz ve borsa yatırımcısına kazandırdı         
18:45
Avustralyalı kadın boksör Ebanie Bridges, erkek hayranlarına giydiği çorapları satarak zengin oldu Avustralyalı kadın boksör Ebanie Bridges, erkek hayranlarına giydiği çorapları satarak zengin oldu         
18:28
Otobüse yavaş binen hamile kadına şoförden çirkin sözler! Duyanlar sert tepki gösterdi Otobüse yavaş binen hamile kadına şoförden çirkin sözler! Duyanlar sert tepki gösterdi         
17:46
Araç sahipleri dikkat! Kış lastiği uygulaması sona erdi, değiştirmeyen pişman olur Araç sahipleri dikkat! Kış lastiği uygulaması sona erdi, değiştirmeyen pişman olur         
17:36
AK Partili vekilin lüks arabasını gören Edirneliler fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı AK Partili vekilin lüks arabasını gören Edirneliler fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı         
17:10
Türkiye'ye yönelik felaket tellallığına devam eden Cem Uzan, bu kez de kahinliğe soyundu: Dolar 20 lira olacak Türkiye'ye yönelik felaket tellallığına devam eden Cem Uzan, bu kez de kahinliğe soyundu: Dolar 20 lira olacak         
15:28
Çorumlu talihli, 5 TL'lik kazı kazan kartından 200 bin TL kazandı Çorumlu talihli, 5 TL'lik kazı kazan kartından 200 bin TL kazandı         
14:17
Karısı ile bastığı adamı yatak odasına kilitledi! Canını kurtarmak isteyen adam camdan atladı Karısı ile bastığı adamı yatak odasına kilitledi! Canını kurtarmak isteyen adam camdan atladı         
13:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2021 10:35:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Otizm Bilinçli Aile Projesi ile 300 aileye eğitim verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei