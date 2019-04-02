Son Dakika Haberleri: Otizm Çocuklardan Vali Akbıyık'a Ziyaret

Otizm Çocuklardan Vali Akbıyık'a Ziyaret

1 saat önce

Hakkari'deki otizmli çocuklar, "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü" münasebetiyle Vali İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.

Otizm Çocuklardan Vali Akbıyık'a Ziyaret, System.String[]
Hakkari'deki otizmli çocuklar, "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü" münasebetiyle Vali İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.

Vali Akbıyık; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Salih Kaya, Hakkari Otizm Derneği Başkanı Uğur Çiftçi, kurum çalışanları, dernek üyeleri ve aileleriyle birlikte kendisini ziyaret eden otizmli çocukları makamında kabul etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Akbıyık, otizmli çocuklarla yakından ilgilenerek misafirleriyle bir süre sohbet etti. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 12:19 Kaynak: İHA

Salih Kaya, Hakkari, Güncel
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