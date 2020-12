Otizm Derneği engellilerin yanında - Son Dakika

Mustafakemalpaşa Otizm Derneği Başkanı Mecit Ertaş, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahibi kişilerin yanında olduklarını söyledi.

Pandemi kısıtlamaları sebebiyle faaliyet yapamamalarına rağmen toplumun engellilere dönük hassasiyetlerinin her geçen gün arttığını belirten Ertaş, engellilerin hayatlarına dokunan her eyleme ihtiyaç duyduklarını kaydetti. Otizm Derneği Başkanı Mecit Ertaş, "Dünya Engelliler Günü, BM tarafından 1992 yılından bu yana her yıl 3 Aralıkta kutlanan uluslararası bir günüdür. Bu günde dünya çapında organizasyonlar düzenlenmektedir. Hükümet desteği ve sivil toplum organizasyonlarıyla birlikte bu günün kutlanması çeşitlilik göstermektedir. Her yıl bu gün için çeşitli tema belirlenmektedir. Günümüz şartları sebebiyle pandemi süreci boyunca herhangi bir faaliyet kısıtlaması sebebi ile kutlamalarımızı ve desteğimizi sadece sosyal hesaplarımızdan ve gerekli mecralarımızdan gösterebilmekteyiz. Her yıl olduğu gibi manevi desteğimizle ve gücümüzle, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Otizm Derneği olarak ihtiyaç sahibi kişilerin yanındayız" dedi. - BURSA