Otizm Eğitmeni Pınar Boz: "Otizmli Çocuklara Sevildiğini Hissettirmeliyiz"
2 saat önce
Kahramanmaraş'ta otizm eğitmeni Pınar Boz, "Otizmli çocuklara sevildiğini hissettirmeliyiz" dedi.
Kahramanmaraş
'ta otizm eğitmeni Pınar
Boz, "Otizmli çocuklara sevildiğini hissettirmeliyiz" dedi.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat
ilçesinde özel bir salonda eğitmenlik yapan Pınar Boz, 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü'nde otizmli çocuklarla nasıl iletişim kurulması gerektiğini anlattı. Boz, "Hayatımızın her anında onları görmeliyiz. Onlara umut olmalıyız. Ben yaklaşık 3 yıldır otizmli çocuklarla ilgileniyorum. Ben sadece onları seviyorum, onlarla ilgileniyorum. Benim sloganım, 'İnan sevgiyle her şey mümkün.' Aramızdaki bağı kurduktan sonra gerisi kendiliğinden geliyor" dedi.
Eğitimlerde çocukların temel motorik özelliklerinin geliştirildiğini ifade eden Boz, "Onlarla iletişim kurarken ilk önce çocuğu anlamalılar. Kimse önyargılı olmamalı, ona acımak değil de sevildiği hissettirilmeli. Diğer çocuklardan farklı olmadıkları hissettirilmeli, onların hissiyatları çok kuvvetli" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 03:54 Kaynak: İHA
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