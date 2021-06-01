Otizm Eksiklik Değil Farklılıktır - Son Dakika

Otizm eksiklik değil farklılıktır

Otizmli çocuklarla bir araya gelen Büyükşehir Derman ekipleri, toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla, otizmli çocuklarla birlikte etkinlik düzenledi.

Derman ekipleri çocuklarla bahçe düzenledi, müzik eşliğinde dans etti, otizmin eksiklik değil farklılık olduğu mesajını verdi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Derman ekipleri 'Dünya Otizm Farkındalık Haftası' nedeniyle bir günlerini otizmli çocuklarla geçirdi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Seyhan Belediye Başkanlığı döneminde yapımı gerçekleştirilen engellilere yönelik parkta yer alan 'Engelsiz Yaşam Derneği'ni ziyaret eden Derman ekipleri buradaki çocuklarla zaman geçirdi.

TOPLUMSAL FARKINDALIK OLUŞTURMAK ÇOK ÖNEMLİ

Büyükşehir Belediyesi bando ekibinin de katıldığı ziyarette, "Otizm eksiklik değil farkındalıktır" gerçeğiyle ilgili toplumda farkındalık yaratmak için mavi maske dağıtıldı.

Derman ekipleri bahçede otizmli çocuklarla düzenleme yaparken, müzik eşliğinde danslar edildi. Rüzgar gülü, hikaye kitapları ve çeşitli hediyelerin dağıtıldığı etkinlikte otizmli çocuklar gönüllerince bir gün yaşadı. Derman ekipleri etkinliklerle otizmin eksiklik değil farklılık olduğunu hem çocuklara hissettirdi, hem topluma bu yönde mesaj vererek farkındalık oluşturulmasına katkı sağladı.