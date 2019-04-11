Son Dakika Haberleri: Otizm Engel Değil Farkındalıktır

Otizm Engel Değil Farkındalıktır

19 dakika önce

Kayseri Gençlik Merkezi gönüllüleri, Otizm Farkındalık etkinliğinde otizmli çocuklarla bir araya gelerek mutlu bir gün geçirmelerini sağladı.

Otizm Engel Değil Farkındalıktır, System.String[]
Kayseri Gençlik Merkezi gönüllüleri, Otizm Farkındalık etkinliğinde otizmli çocuklarla bir araya gelerek mutlu bir gün geçirmelerini sağladı.

Kayseri Gençlik Merkezi Genç Gönüllüler tarafından Şehit Yiğitcan Çiga Özel Eğitim merkezi ziyaret edildi. Yapılan ziyarette eğitim merkezindeki 150 otizmli çocukla bir araya gelen Kayseri Gençlik Merkezi Genç Gönüllüleri, palyaço gösterisi, konser, balon patlama oyunu ve çeşitli etkinliklerle güzel bir gün geçirmelerini sağladı.

Kayseri Gençlik Merkezi Genç Gönüllüleri, yapılan etkinliği sosyal medya hebaplarından 'Otizm engel değil farkındalıktır' etiketi ile paylaştı. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:42 Kaynak: İHA
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