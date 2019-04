Otizm Farkındalığı İçin Yürüdüler

Sakarya'da '2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü' münasebetiyle farkındalık oluşturmak için yürüyüş düzenlendi.

'2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü', kapsamında tüm Dünya'da olduğu gibi Türkiye genelinde de çeşitli etkinlikler yapılarak farkındalık oluşturmak amaçlanıyor. Sakarya Ticaret Borsası Özel Eğitim Uygulama Merkezi (OÇEM) öncülüğünde düzenlenen farkındalık yürüyüşüne otizmli çocuklar, aileleri, öğretmenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Nuri Bayar Ortaokulu önünde toplanan grup, Çark Caddesi istikametinden 15 Temmuz Demokrasi meydanına kadar yürüdüler. Yürüyüş gerçekleşen etkinlikler ardından son buldu.



"Otizmi fark et, hayatı paylaş"



Otizmli çocukların erken yaşta, nitelikli bir eğitimle topluma kazandırılmaları gerektiğini vurgulayan OÇEM Müdürü Ahmet Göktaş, "Bilinirliği arttırmak adına gerçekleştirmekte olduğumuz etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz. Otizm bir çoğunuzun da bildiği gibi yaşamın ilk 3 yılında ortaya çıkan ve yaşam boyu devam eden bireyin iletişim ve sosyal etkileşiminde problemler sınırlı ilgi alanları ve tekrarlayıcı davranışlar olarak kendini gösteren gelişimsel bir bozukluktur. Otizmin nedeni tam olarak bilinmemektedir ve tedavisi tıbbi anlamda mümkün değildir. Otizmli çocukların erken yaşta nitelikli bir eğitimle topluma kazandırılmaları onların bağımsız yaşam becerilerini geliştirmeleri ve yeterliliklerini en üst düzeye çıkartmak gerçeğini de mümkün olduğunu bir kez daha belirtmek isterim. Değerli otizm dostları bugün tüm dünyada 59 doğumda 1 doğumun otizmli çocuk olarak dünyaya geldiğinden bahsedilmektedir. Bu anlamda otizmi gözden kaçırmamız gerekmektedir ailelerimizin bu durumu bir an önce kabul edip erken yaşta eğitim alması çok önemlidir. Bugün, 'Otizmi fark et, hayatı paylaş' sloganıyla çıktığımız bu yolda 7'den 70'e bu güzel tablo karşında bizleri yalnız bırakmadığınızdan dolayı tüm katılımcılarımıza teşekkür eder saygılarımı sunarım" dedi. - SAKARYA

