Son Dakika Haberleri: Otizm Farkındalık Günü

Otizm Farkındalık Günü

1 saat önce

Bitlis'te, "2 Nisan Otizm Farkındalık Günü" dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Otizm Farkındalık Günü, System.String[]
Bitlis'te, "2 Nisan Otizm Farkındalık Günü" dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürlüğü tarafından otizm konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyüş organize edildi.

"Otizmi fark et, kabul et, bizimle yürü" yazılı pankartla Kasımpaşa İlkokulu önünden Ulu Cami meydanına yürüyen otizmli çocuklar, vatandaşlara broşür dağıttı.

Yürüyüşe katılan Vali Yardımcısı Tekin Erdemir, engelleri insanların hayatından kaldırmayı hedeflediklerini söyledi.

Erdemir, şunları kaydetti:

"Bugün ilimizde otizm hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla bir araya geldik. Çocuklarımızla yürüyüş yaptık. Devletimizin en önemli hedeflerinden biri engelleri insanların hayatından kaldırmaktır. Bu noktada çalışmalarımızı yürütüyoruz."

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İsmetullah Altun ise otizme dikkat çekmek amacıyla çocuklarla yürüyüş yaptıklarını ifade ederek, "İnsanlarımız otizmin farkına varsın. Çünkü otizmli bireylerimizin erken fark edilmesi, rehabilitasyon ve tedavi süreçlerine erken katılmaları bu bireylerin sosyal çevrede daha rahat yaşam sürmelerini sağlıyor." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 12:55 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeni Seçilen Belediye Başkanları ve Muhtarlar Ne Kadar Maaş Alacak? Kadıköy'de, İtiraz Edilen Sandıklardan İmamoğlu Lehine 450 Oy Artışı Oldu! Ekrem İmamoğlu: Bir Sürü İhbar Alıyorum, Dosya Kaçırıp Odasını Topluyorlar CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Seçim Gecesi Ne Yaptı, Kimlerle Görüştü? İşte yanıtı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 14:14:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otizm Farkındalık Günü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]