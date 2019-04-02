Son Dakika Haberleri: Otizm Farkındalık Günü

Otizm Farkındalık Günü

32 dakika önce

İzmir, Denizli ve Manisa'da 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

İzmir, Denizli ve Manisa'da 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce organize edilen ve Cumhuriyet Meydanında başlayan yürüyüş bando takımı eşliğinde Konak Meydanında sona erdi.

Yürüyüşte otizmli gençler ve aileleri, mavi balonlar ve "Otizmi fark et, kabul et, bizimle yürü" ile "Otizmin farkındayız, çözümde bir aradayız" yazılı pankartları taşıdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 01:19 Kaynak: AA

Denizli, Manisa, İzmir, Güncel
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