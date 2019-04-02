Otizm Farkındalık Günü
30 dakika önce
Hakkari'de otizmli çocuklar, Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında Vali İdris Akbıyık'ı ziyaret etti.
Hakkari
'de otizmli çocuklar, Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında Vali İdris Akbıyık'ı ziyaret etti.
Akbıyık, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya
ve Hakkari Otizm Derneği Başkanı Uğur Çiftçi
'nin eşlik ettiği çocukları makamında kabul etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akbıyık, çocuklarla yakından ilgilendi, sohbet etti.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 01:21 Kaynak: AA
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