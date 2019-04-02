Son Dakika Haberleri: Otizm Farkındalık Günü

Otizm Farkındalık Günü

28 dakika önce

Muş'ta, "2 Nisan Otizm Farkındalık Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Muş'ta, "2 Nisan Otizm Farkındalık Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Ali Kuşçu Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Okulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte otizmli çocuklar şarkı söyleyip, dans etti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulbari Aksoy, burada yaptığı konuşmada, otizmli çocuklar ve aileleriyle iç içe olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Aksoy, "Özellikle camilerimizde, il müdürlüğümüzde ve kamu kurumlarımızda gece mavi ışıklar yakarak farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Bugün de çocuklar şarkı, türkü söyledi ve tiyatro tarzında oyunlar sergiledi." dedi.

Etkinlikte otizmli çocuklar gökyüzüne balon bıraktı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:24 Kaynak: AA

Muş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeni Seçilen Belediye Başkanları ve Muhtarlar Ne Kadar Maaş Alacak? Komünist Başkan Maçoğlu, "Benim İçin Önemliydi" Deyip İlk Ziyaretini Otizmli Bireylere Yaptı Dünya Otizm Farkındalık Günü Etkinliği Veliefendi Hipodromu'nda Düzenlendi Muharrem İnce'den Erdoğan'a Referandum Göndermesi: Atı Alan Üsküdar'ı Geçti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 16:52:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otizm Farkındalık Günü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]