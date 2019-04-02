Son Dakika Haberleri: Otizm Farkındalık Günü

Otizm Farkındalık Günü

2 saat önce

Hakkari'de Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

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Hakkari'de Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.


Bulvar Caddesi'nde bir araya gelenler, çeşitli pankartlarla çevre yolundaki Gençlik Merkezi'ne yürüyüş gerçekleştirdi.


Ardından Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programda otizmli çocuklar, hazırlanan oyun parklarında eğlendi.


Vali İdris Akbıyık, çocuklara hediye vererek yakından ilgilendi.

Akbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, otizmli çocuklarla beraber olmak ve farkındalık yaratmak amacıyla etkinliğe katıldığını söyledi.


Her zaman otizmli çocukların yanında olacaklarını belirten Akbıyık, her alanda başarılı bir hayat sürmeleri için çaba sarf edeceklerini dile getirdi.

Programa Vali Yardımcıları Mustafa Duruk ile Aziz Gölbaşı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, kurum amirleri, Hakkari Otizm Derneği Başkanı Uğur Çiftçi, otizmli çocuklar ve yakınları katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:46 Kaynak: AA

Hakkari, Güncel
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