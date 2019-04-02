Otizm Farkındalık Günü

Şemdinli ilçesinde "2 Nisan Otizm Farkındalık Günü" dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Şemdinli ilçesinde "2 Nisan Otizm Farkındalık Günü" dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.



Yavuz Sultan Selim İlkokulunda toplanan öğretmen ve otizmli öğrenciler, ellerinde pankart ve balonlarla Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyüş yaptı.



Milli Eğitim Müdürü Senar Yüce'nin de katıldığı yürüyüş Cumhuriyet İlkokulu'nda son buldu.



Program, Cumhuriyet İlkokulunda çeşitli etkinlikler ile devam etti.

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