Otizm Farkındalık Günü' İçin Köprüler Maviye Boyandı
45 dakika önce
İstanbul'da "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü" dolayısıyla köprüler mavi ışığa boyandı.
İstanbul
'da "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü" dolayısıyla köprüler mavi ışığa boyandı. Birleşmiş Milletler
tarafından 2 Nisan "Otizm Farkındalık Günü" olarak kabul edildi. Her yıl 2 Nisan'da farklı etkinliklerle otizm hastalığına dikkat çekilmeye çalışılıyor. Dünyanın her yerinde şehirlerin simge eserleri "Otizme Mavi Işık Yak" etkinliği kapsamında ışıklandırılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
de (İBB
) etkinliğe destek verdi. İstanbul'un simge eserleri arasında yer alan Galata
Kulesi ve köprüler maviye boyandı. Gecenin karanlığında mavi ışıkla aydınlatılan köprüler eşsiz bir manzara oluşturdu. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 11:48 Kaynak: İHA
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