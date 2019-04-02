Son Dakika Haberleri: Otizm Farkındalık Günü' İçin Köprüler Maviye Boyandı

Otizm Farkındalık Günü' İçin Köprüler Maviye Boyandı

45 dakika önce

İstanbul'da "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü" dolayısıyla köprüler mavi ışığa boyandı.

Otizm Farkındalık Günü' İçin Köprüler Maviye Boyandı, System.String[]
İstanbul'da "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü" dolayısıyla köprüler mavi ışığa boyandı.

Birleşmiş Milletler tarafından 2 Nisan "Otizm Farkındalık Günü" olarak kabul edildi. Her yıl 2 Nisan'da farklı etkinliklerle otizm hastalığına dikkat çekilmeye çalışılıyor. Dünyanın her yerinde şehirlerin simge eserleri "Otizme Mavi Işık Yak" etkinliği kapsamında ışıklandırılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de (İBB) etkinliğe destek verdi. İstanbul'un simge eserleri arasında yer alan Galata Kulesi ve köprüler maviye boyandı. Gecenin karanlığında mavi ışıkla aydınlatılan köprüler eşsiz bir manzara oluşturdu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 11:48 Kaynak: İHA

Birleşmiş Milletler, İstanbul, Güncel
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