"OTİZM FARKINDALIK GÜNÜ"NDE BOĞAZ KÖPRÜLERİ MAVİYE BÜRÜNDÜ - Son Dakika

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Yılmaz OKUR-Buğra AKAY/ İstanbul DHA

Birleşmiş Milletler tarafından Otizme dikkat çekmek amacıyla ilan edilen 2 Nisan "Otizm Farkındalık Günü" kapsamında İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü maviye büründü.

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü mavi ışıkla aydınlatıldı. Önemli günlerde farkındalık yaratmak amacıyla Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı tarafından farklı renlerde aydınlatılan boğaz köprülerinde bu akşam Otizm'e dikkat çekmek için mavi ışık yakıldı.