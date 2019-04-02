Otizm Farkındalık Günü'nde Çapakçur Viyadüğü Maviye Büründü

- "Farkındayız, Farklıyız Ama Hepimiz Aynıyız" sloganı
Mavi ışıklarla aydınlatılan Çapakçur viyadüğünden detay görüntüler - Bingöl
Bingöl'de İl Milli Eğitim, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl müdürlükleri iş birliğiyle, "Farkındayız, Farklıyız Ama Hepimiz Aynıyız" sloganıyla PTT
kavşağında başlayan yürüyüş Genç
Caddesi'nde sona erdi.
Özel Eğitim ve İş Uygulama Merkezi Müdürü Mehmet Tokuş, otizm konusunda toplumsal bilinçlenmeye ihtiyaç olduğunu bildirdi.
Tokuş, ayrımcılığın otizmli bireyler için en büyük sorun olduğuna işaret ederek, bugünün kutlanılan değil, farkındalık günü olması gerektiğini aktardı.
"Farkındalık günleri, bayram günleri değildir. Dolayısıyla kutlanacak günler de değildir" ifadesini kullanan Tokuş, engelleri hissettirmeyecek, engelsiz bir yaşam dilediklerini vurguladı.
Konuşmaların ardından otizmli çocuklar, ellerindeki mavi balonları gökyüzüne uçurdu. AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz
ve AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek
de etkinlik alanına gelerek, otizmli çocuklarla hatıra fotoğraf çektirdi.
Etkinliğe, Bingöl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Emin Çakan da katıldı.