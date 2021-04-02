Otizm Farkındalık Günü'nde mavi balon uçurdular - Son Dakika

Otizm Farkındalık Günü'nde mavi balon uçurdular

02.04.2021 16:17
Otizm Farkındalık Günü'nde mavi balon uçurdular, System.String[]

Esenyurt Belediyesi Özel Eğitim Merkezi öğretmen ve öğrencileri, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde, gökyüzüne mavi balon uçurdu.

Esenyurt Belediyesi Özel Eğitim Merkezi öğretmen ve öğrencileri, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde, gökyüzüne mavi balon uçurdu.

Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Özel Eğitim Merkezi, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde, otizmin hızlı artışı karşısında kamuoyunun dikkatini çekmek ve otizmin bir hastalık olmadığına vurgu yapmak için özel çocuklarla birlikte etkinlik düzenledi. "Otizme Mavi Işık Yak" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, merkezde eğitim alan özel öğrenciler ve öğretmenleri mavi kıyafetler giyerek mavi maske taktı. Ardından özel çocuklar, öğretmenleriyle birlikte gökyüzüne mavi balon uçurdu. Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Halis Şimşek ve Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Günnur Yıldırım'ın da katıldığı etkinliğin sonunda, öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

"Mavi giy, mavi maske tak ve otizme mavi ışık yak"

Otizme farkındalık oluşturmak için böyle bir etkinlik düzenledikleri söyleyen Esenyurt Belediyesi Özel Eğitim Merkezi Şefi Muhammed Alabay, "2 Nisan Otizm Farkındalık Günü'nde, Esenyurt Belediyesi Özel Eğitim Merkezi olarak farkındalık oluşturmak istedik. Herkesi bu farkındalığa davet ediyoruz. 'Mavi Giy, Mavi Maske Tak ve Otizme Mavi Işık Yak' diyoruz. Ayrıca bugüne özel, çocuklarımıza ufak hediyelerimiz olacak. Mavi balonları göklere uçurarak, otizme mavi ışık yakacağız" dedi. - İSTANBUL

Otizm Farkındalık Günü'nde mavi balon uçurdular
Otizm Farkındalık Günü'nde mavi balon uçurdular
Otizm Farkındalık Günü'nde mavi balon uçurdular
Otizm Farkındalık Günü'nde mavi balon uçurdular
Otizm Farkındalık Günü'nde mavi balon uçurdular
Otizm Farkındalık Günü'nde mavi balon uçurdular

Esenyurt Belediyesi, Esenyurt, Nisan, Otizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Otizm Farkındalık Günü'nde mavi balon uçurdular - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Eski sevgilisinin arkadaşının boğazına bıçak dayayarak görüntü çeken zanlı tutuklandı Eski sevgilisinin arkadaşının boğazına bıçak dayayarak görüntü çeken zanlı tutuklandı Altının kilogramı 447 bin liraya geriledi Altının kilogramı 447 bin liraya geriledi AK Parti'den erken seçim açıklaması: Seçimi gerektirecek bir neden yok AK Parti'den erken seçim açıklaması: Seçimi gerektirecek bir neden yok AK Partili Bülent Turan'dan Kürşat Ayvatoğlu öz eleştirisi: İşe alınması bizim kusurumuz AK Partili Bülent Turan'dan Kürşat Ayvatoğlu öz eleştirisi: İşe alınması bizim kusurumuz Milli Takım'a prim dağıtıldığı iddialarına Teknik Direktör Şenol Güneş'ten sert yanıt geldi Milli Takım'a prim dağıtıldığı iddialarına Teknik Direktör Şenol Güneş'ten sert yanıt geldi Son dakika: AK Parti, ekonomiye ilişkin yeni düzenlemeler içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu Son dakika: AK Parti, ekonomiye ilişkin yeni düzenlemeler içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu Arkadaşını öldürüp gömen adam, yakalandığı anda canına kıydı Arkadaşını öldürüp gömen adam, yakalandığı anda canına kıydı Dünya Şampiyonu olan down sendromlu judocu, AK Partili vekili bir saniyede tuşladı! O anlar kamerada Dünya Şampiyonu olan down sendromlu judocu, AK Partili vekili bir saniyede tuşladı! O anlar kamerada
Araç sahipleri dikkat! Kış lastiği uygulaması sona erdi, değiştirmeyen pişman olur Araç sahipleri dikkat! Kış lastiği uygulaması sona erdi, değiştirmeyen pişman olur         
17:36
Beşiktaş hakem Meler üstünden yine MHK'ye yüklendi, Kasımpaşa Kulübü de tartışmaya dahil oldu Beşiktaş hakem Meler üstünden yine MHK'ye yüklendi, Kasımpaşa Kulübü de tartışmaya dahil oldu         
17:17
Lüks arabayı gören Edirneliler fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı Lüks arabayı gören Edirneliler fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı         
17:10
Türk Sahil Güvenlik Botu, mültecileri ölüme terk eden Yunan botuna böyle müdahale etti Türk Sahil Güvenlik Botu, mültecileri ölüme terk eden Yunan botuna böyle müdahale etti         
17:08
İş makinesinin çarpıp başının üzerinden geçtiği talihsiz adam, feci şekilde can verdi İş makinesinin çarpıp başının üzerinden geçtiği talihsiz adam, feci şekilde can verdi         
16:34
Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada silahlar konuştu: 1 ölü, 2 yaralı Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada silahlar konuştu: 1 ölü, 2 yaralı         
16:11
Türkiye'ye yönelik felaket tellallığına devam eden Cem Uzan, bu kez de kahinliğe soyundu: Dolar 20 lira olacak Türkiye'ye yönelik felaket tellallığına devam eden Cem Uzan, bu kez de kahinliğe soyundu: Dolar 20 lira olacak         
15:28
Değişen risk haritası sonrası ilk hafta sonu! 58 şehirde vatandaşlar sokağa çıkamayacak Değişen risk haritası sonrası ilk hafta sonu! 58 şehirde vatandaşlar sokağa çıkamayacak         
15:11
3 çocuk annesi kadın kayıplara karıştı, kocası 3 çocuk annesi kadın kayıplara karıştı, kocası "Yuvana dön" çağrısında bulundu         
14:51
Çorumlu talihli, 5 TL'lik kazı kazan kartından 200 bin TL kazandı Çorumlu talihli, 5 TL'lik kazı kazan kartından 200 bin TL kazandı         
14:17
Bakan Soylu dertlerine derman oldu! Yüzde 50 şartı kalktı, günlük otobüs sefer sayısı 900'e çıktı Bakan Soylu dertlerine derman oldu! Yüzde 50 şartı kalktı, günlük otobüs sefer sayısı 900'e çıktı         
14:09
Ölümler başladı! Beyni çürüten gizemli hastalık bir ülkeyi esir aldı Ölümler başladı! Beyni çürüten gizemli hastalık bir ülkeyi esir aldı         
14:06
Karısı ile bastığı adamı yatak odasına kilitledi! Canını kurtarmak isteyen adam camdan atladı Karısı ile bastığı adamı yatak odasına kilitledi! Canını kurtarmak isteyen adam camdan atladı         
13:58
Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın eski futbolcusu Ümit Özat, FETÖ'den ifadeye çağrıldı Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın eski futbolcusu Ümit Özat, FETÖ'den ifadeye çağrıldı         
13:22
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, aylık maaşının 200 bin lira olduğu iddialarıyla ilgili suskunluğunu bozdu Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, aylık maaşının 200 bin lira olduğu iddialarıyla ilgili suskunluğunu bozdu         
12:28
Beyza'yı döverken bir de arkadaşlarını aramış: Birazdan tecavüz edeceğim, iyi izleyin Beyza'yı döverken bir de arkadaşlarını aramış: Birazdan tecavüz edeceğim, iyi izleyin         
11:17
İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay, canlı yayına bağlanıp kendini savundu İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay, canlı yayına bağlanıp kendini savundu         
09:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2021 18:03:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Otizm Farkındalık Günü'nde mavi balon uçurdular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei