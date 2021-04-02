OTİZM FARKINDALIK GÜNÜ'NDE 'REHABİLİTASYON MERKEZİ' MÜJDESİ - Son Dakika

OTİZM FARKINDALIK GÜNÜ'NDE 'REHABİLİTASYON MERKEZİ' MÜJDESİ

02.04.2021 15:11

Ümraniye Belediyesi, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nü kutlamak için otizmli çocuklar ve aileleriyle bir etkinlik düzenledi.

Ümraniye Belediyesi, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nü kutlamak için otizmli çocuklar ve aileleriyle bir etkinlik düzenledi. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Otizmli çocuklar için rehabilitasyon merkezi açacağız. Aileler birkaç saatliğine de olsa buraya çocuklarını teslim edebilecekler. Allah'ın izniyle, diğer yapılan engelliler projelerinden daha da iyisini yapacağız" dedi.

Dünya Otizm Farkındalık günü sebebiyle Ümraniye Millet Bahçesinde düzenlenen etkinlikte otizmli çocuklar ve aileleri bir araya geldi. Etkinliğe gelen çocuklar palyaçolar ve canlı müzikle karşılandı. Çeşitli oyunlarla eğlendirilen çocuklar için pasta kesildi.

"HER TÜRLÜ HİZMETLERİ YAPILIYOR"

Etkinlik sırasında konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Bugün otizmli kardeşlerimizin farkındalık günü. Ailelerle millet bahçemizde hep beraber bir araya geldik. Onlara ikramlarda bulunuyoruz. Hep beraber olup Ümraniye'de farkındalığı kendilerine hissettirerek onların neşelenmesini istedik. Otizmli gibi diğer engelli kardeşlerimizin de hizmetlerini hem devlet hem belediyemiz olarak karşılıyoruz. Okullarına gidiyorlar, her türlü hizmetleri yapılıyor. Engelli bakıma muhtaç kardeşlerimizin ailelerine maddi desteklerde bulunuyoruz. Belediye olarak altı tane engelli aracımız var. Onların her türlü ihtiyaçlarını bir telefonlarıyla karşılıyoruz. Örneğin anneleriyle alışverişe, parka gitmek istiyorlar götürüyoruz. Onlar için her şeyi yapıyoruz. Bu bizim insana olan değerimizden geliyor. İnsan yaşasın ki devlet yaşasın" dedi.

"ENGELLİ KARDEŞLERİMİZ ENGELSİZ OLACAK"

Başkan Yıldırım, "Ümraniye'de engelli kardeşlerimizle alakalı yeni bir projemiz var. 'Ümraniye Engelsiz Yaşam Projeleri' bitti. Temel atıp 1-2 yıl içinde tüm engelli kardeşlerimizi, engelsiz hale getireceğiz. Buralar rehabilitasyon merkezi gibi olacak. Anneler çocuklarıyla ilgilenirken birçok sıkıntı içine girebiliyor. Onların da ihtiyaçlarını karşılaması için gidip 3-5 saat çocuklarını bırakabilecekleri yer olacak. Kardeşlerimize çeşitli sosyal ve zeka faaliyetleri yapacağız" dedi.

"ÇOCUĞUMLA GURUR DUYUYORUM"

Etkinliğe katılan 5 yaşındaki Alperen'in annesi, Nazlı Güleç (34) ise duygularını şu şekilde ifade etti:

"Ümraniye Belediye başkanımızın vesilesiyle düzenlenen bu etkinlik sayesinde çocuklar çok eğleniyor, çok mutluyuz. Rehabilitasyon merkezimiz açılırsa bizim için iyi olur. Çocuklarımız eğitim alır, daha iyi olurlar inşallah. Otizmli çocuklarımızın eğitime, ilgiye, sevgiye çok ihtiyaçları var. Otizmli çocuk annesi olmak çok zor. Yerlerinde durmuyorlar, rahat edemiyoruz ya da bir yerlere gidemiyor her yerde rahat olamıyoruz. Yani zorluğu çok. Ama ben rahatsız olmuyorum kesinlikle. Allah bize bunu nasip etmiş bu yüzden her zaman böyle bir çocuğa sahip olduğum için şükrediyorum ve çok gururluyum."

OTİZM FARKINDALIK GÜNÜ'NDE 'REHABİLİTASYON MERKEZİ' MÜJDESİ
OTİZM FARKINDALIK GÜNÜ'NDE 'REHABİLİTASYON MERKEZİ' MÜJDESİ
OTİZM FARKINDALIK GÜNÜ'NDE 'REHABİLİTASYON MERKEZİ' MÜJDESİ
OTİZM FARKINDALIK GÜNÜ'NDE 'REHABİLİTASYON MERKEZİ' MÜJDESİ

Rehabilitasyon, Ümraniye, Nisan, Otizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel OTİZM FARKINDALIK GÜNÜ'NDE 'REHABİLİTASYON MERKEZİ' MÜJDESİ - Son Dakika


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