Otizm Farkındalık Günü'nde renkli etkinlikler

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Tunç Soyer, Sosyal Medyadaki Unvanını "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı" Olarak Güncelledi

Cezaevinde Olan Muhtar Adayı, En Fazla Oyu Aldı

Yeni Seçilen Belediye Başkanları ve Muhtarlar Ne Kadar Maaş Alacak?