Otizm Farkındalık Günü Programı'nda doyasıya eğlendiler - Son Dakika
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Otizm Farkındalık Günü Programı'nda doyasıya eğlendiler

01.04.2022 20:57

Otizm Farkındalık Günü Programı'nda doyasıya eğlendiler Çekmeköy Belediyesi'nin düzenlediği programda özel çocuklar ve aileleri doyasıya eğlendi Çekmeköy Belediyesi'nin Engelsiz Yaşam Merkezi'nde düzenlediği Otizm Farkındalık Günü programına yüzlerce çocuk ve aileleri katıldı.

Otizm Farkındalık Günü Programı'nda doyasıya eğlendiler

Çekmeköy Belediyesi'nin düzenlediği programda özel çocuklar ve aileleri doyasıya eğlendi

İSTANBUL - Çekmeköy Belediyesi'nin Engelsiz Yaşam Merkezi'nde düzenlediği Otizm Farkındalık Günü programına yüzlerce çocuk ve aileleri katıldı. Engelsiz Yaşam Merkezi öğretmenleri çocuklarla müzik dinletisi, el baskısı gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. Hatıra fotoğrafı alanında çocuklar ve aileleri hatıra fotoğrafı çekildi. Programda çocuklar öğretmenleri ve aileleriyle doyasıya eğlendi.

Çekmeköy Belediyesi Otizm Farkındalık Günü kapsamında Çekmeköy Engelsiz Yaşam Merkezi'nde otizmli çocuklar ve ailelerine program düzenledi. Engelsiz Yaşam Merkezi öğretmenleri otizmli çocukları müzik dinletisi, el baskısı gibi çeşitli etkinliklerle eğlendirdi. Programda Engelsiz Yaşam Merkezi hocaları da çocuklar için şarkılar söyledi. Çocuklar hocalarının şarkıları eşliğinde doyasıya eğlendi. Şarkılara otizmli çocuklarda yer yer eşlik etti. Aileleri ile doyasıya eğlenen otizmli çocuklar hatıra köşesinde aileleri ve öğretmenleri ile hatıra fotoğrafı çekildi.

Programda selamlama konuşması yapan Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Epli "Aslında bugüne özel bir program ama biz Çekmeköy Belediyesi olarak belediye başkanımızın talimatlarıyla içerisinde bulunduğumuz bu güzel eseri Çekmeköy'de yaşayan değerli vatandaşlarımıza, hemşehrilerimize, annelerimize, çocuklarımıza hediye ettik. Belediye olarak her zaman bu durumun farkındayız. Sosyal belediyecilik anlamında her gün çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Bu merkez aslında bizim göz bebeğimiz" dedi.

Engelsiz Yaşam Merkezi'nde neler var?

Dil ve Konuşma Terapisi, Özel Eğitim, Fizyoterapi, Ergoterapi, Sporla Rehabilitasyon, Duyu Bütünleme Terapisi, Pedagojik Danışmanlık, Hidroterapi(Havuz), Psikolojik Danışmanlığın yanı sıra kültür-sanat, eğitim ve meslek atölyeleri, EKPSS (Engelli Memerluk Sınavı Kursu) ve Sıfır Atık Projesi kapsamında geri dönüşüm atölyesi ile de vatandaşlara hizmet veriyor.

Otizm Farkındalık Günü Programı'nda doyasıya eğlendiler
Otizm Farkındalık Günü Programı'nda doyasıya eğlendiler
Otizm Farkındalık Günü Programı'nda doyasıya eğlendiler

YORUMLAR
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Çekmeköy Belediyesi, Müzik, Çocuk, Otizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Otizm Farkındalık Günü Programı'nda doyasıya eğlendiler - Son Dakika


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