Son Dakika Haberleri: Otizm Farkındalık Gününde Işıklar Mavi Yandı

Otizm Farkındalık Gününde Işıklar Mavi Yandı

16 dakika önce

İstanbul'un simgelerinden olan boğaz köprüleri 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde otizm hastalığı için farkındalık oluşturmak adına mavi aydınlatıldı.

Otizm Farkındalık Gününde Işıklar Mavi Yandı, System.String[]


İstanbul'un simgelerinden olan boğaz köprüleri 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde otizm hastalığı için farkındalık oluşturmak adına mavi aydınlatıldı.

İstanbul'un simge yapıları arasında yer alan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü, otizm hastalığı hakkında farkındalık oluşturmak için 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde otizmin simge rengi olan 'mavi' ışıklarla aydınlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü

Genel ve detaylar - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:40 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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