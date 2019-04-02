Otizm Farkındalık Gününde Işıklar Mavi Yandı

İstanbul'un simgelerinden olan boğaz köprüleri 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde otizm hastalığı için farkındalık oluşturmak adına mavi aydınlatıldı.





İstanbul'un simgelerinden olan boğaz köprüleri 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde otizm hastalığı için farkındalık oluşturmak adına mavi aydınlatıldı.



İstanbul'un simge yapıları arasında yer alan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü, otizm hastalığı hakkında farkındalık oluşturmak için 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde otizmin simge rengi olan 'mavi' ışıklarla aydınlatıldı.



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15 Temmuz Şehitler Köprüsü



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