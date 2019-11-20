Son Dakika Haberleri: Otizm nedir? Otizmli bireyler için nasıl bir eğitim modeli uygulanmalı?
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Otizm nedir? Otizmli bireyler için nasıl bir eğitim modeli uygulanmalı?

6 saat önce

Otizm nedir?

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Otizm nedir? Otizmli bireyler için nasıl bir eğitim modeli uygulanmalı? Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Betül Selcen Özer anlatıyorView on euronews

Otizm nedir? Otizmli bireyler için nasıl bir eğitim modeli uygulanmalı?

Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 06:18 
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