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Otizm nedir? Otizmli bireyler için nasıl bir eğitim modeli uygulanmalı?
6 saat önce
Otizm nedir?
Otizm nedir? Otizmli bireyler için nasıl bir eğitim modeli uygulanmalı? Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Betül Selcen Özer anlatıyorView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 06:18
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