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Otizm nedir? Otizmli bireyler için nasıl bir eğitim modeli uygulanmalı?
6 saat önce
Otizm nedir? Otizmli bireyler için nasıl bir eğitim modeli uygulanmalı? Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Betül Selcen Özer anlatıyor
Otizmli bireylerin sorunları, İstanbul Aksaray'daki Mehmetçik İlkokulu'nda otizmli çocuklara yapılan ayrımcılığın ardından gündeme gelse de aslında yıllardır ötenelenen büyük bir sorun.
Türkiye'de 1 milyon 350 bine yakın otizmli birey var. 0-18 yaş aralığında olan otizmli çocuk sayısı ise ortalama 350 bin. Bunların sadece yalnızca yüzde 5'i eğitime erişebiliyor. Türkiye'de otizmli bireylere ve onların sorunlarına dair resmi bir çalışma olmadığı için bu verilere sivil toplum örgütlerinin çalışmalarından ulaşılabiliyor.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 06:35
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