Son Dakika Haberleri: Otizm nedir? Otizmli bireyler için nasıl bir eğitim modeli uygulanmalı?
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Otizm nedir? Otizmli bireyler için nasıl bir eğitim modeli uygulanmalı?

6 saat önce

Otizm nedir? Otizmli bireyler için nasıl bir eğitim modeli uygulanmalı? Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Betül Selcen Özer anlatıyor

Otizm nedir? Otizmli bireyler için nasıl bir eğitim modeli uygulanmalı?, System.String[]

Otizmli bireylerin sorunları, İstanbul Aksaray'daki Mehmetçik İlkokulu'nda otizmli çocuklara yapılan ayrımcılığın ardından gündeme gelse de aslında yıllardır ötenelenen büyük bir sorun.


Türkiye'de 1 milyon 350 bine yakın otizmli birey var. 0-18 yaş aralığında olan otizmli çocuk sayısı ise ortalama 350 bin. Bunların sadece yalnızca yüzde 5'i eğitime erişebiliyor. Türkiye'de otizmli bireylere ve onların sorunlarına dair resmi bir çalışma olmadığı için bu verilere sivil toplum örgütlerinin çalışmalarından ulaşılabiliyor.

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İstanbul, Aksaray, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 06:35 
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