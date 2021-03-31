"Otizm Spektrum Bozuklukları ve Motor Beceri" programında 13 akademisyen deneyimlerini paylaştı - Son Dakika

İstanbul Kent Üniversitesi tarafından TÜBİTAK destekleriyle özel eğitim öğrencilerine yönelik "Otizm Spektrum Bozuklukları ve Motor Beceri" bilimsel etkinliği gerçekleştirildi. Programda 13 akademisyen 24 saatlik programda katılımcılarla aktif etkileşim içinde bilgilerini ve deneyimlerini paylaştılar.

Program, son yıllarda yapılan araştırmalarda egzersiz yönteminin, otizmli çocukların fiziksel uygunluklarının geliştirilmesi, saldırganlık ve kendini yaralama davranışlarının azaltılması için kullanılacak etkili bir yöntem olarak kabul edildiğini dile getiren İstanbul Kent Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Dilara Özer yürütücülüğünde gerçekleştirildi.

Bu yöntemi yaygınlaştırmak amacıyla İstanbul Kent Üniversitesi tarafından 22 – 27 Mart tarihlerinde çevrim içi olarak düzenlenen "Otizm Spektrum Bozuklukları ve Motor Beceri" programında Çocuk gelişimi, beden eğitimi, antrenörlük, okul öncesi öğretmenliği, sınıf öğretmenliği ve özel eğitim alanında öğrenim gören üst düzeyde akademik başarıya sahip 50 öğrenci kabul edildi. Programda 13 akademisyen 24 saatlik programda katılımcılarla aktif etkileşim içinde bilgilerini ve deneyimlerini paylaştılar.

"BU PROGRAMLA OTİZİMLİ ÇOCUKLARIN EĞİTİMİNE GÖNÜL VERMİŞ BİRÇOK ARKADAŞ EDİNDİM"

Projede yer alan Çocuk Gelişimi bölümü öğrencisi, "Hocalarımız nasıl bir insan olmak istediğim konusunda beni gerçekten düşündürdüler ve ben de onlar gibi olmak birilerinin hayatına dokunmak ve geriye baktığımda duygulanarak gurur duymak istiyorum" şeklinde duygu ve düşüncelerini belirtti. Özel eğitim alanında öğrenim gören bir öğrenci ise "Bu eğitimde hocalarımızın güler yüzünden, samimiyetinden ve bize gösterdikleri ilgiden çok etkilendik, mesleklerindeki başarılarından ilham aldık. Bu eğitim sayesinde otizmli çocukların eğitimine gönül vermiş, onları seven ve kendilerini geliştirmek isteyen birçok arkadaş edindim. Bir özel eğitim öğretmenliği öğrencisi olarak başka alanlardaki arkadaşlarımızın da otizmli çocukların farkında olması ve bu işe gönül vermesi beni çok sevindirdi" dedi.