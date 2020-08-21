Otizm tedavisine katkı sağlayacak merkez SUBÜ'de kuruldu - Son Dakika

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Otizm Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanan merkezle otizm hakkında tüm boyutlarıyla akademik çalışmalar yapmak, projeler geliştirmek, kurs ve seminerler düzenlemek, programlar ve uygulamalar vasıtasıyla SUBÜ'nün kamu kurum ve kuruluşları, rehabilitasyon merkezleri, spor kulüpleri, spor federasyonları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunmak amaçlanıyor. Merkezin temel misyonlarından biri toplumun otizmi ve otizmli bireyleri daha iyi tanıması olacak. Merkezde; otizmli bireylere yönelik olarak motorik özelliklere ilişkin ölçümler yapılacak, psikolojik destek sağlanacak, doğru beslenme önerileri verilecek, yenilenme ve rehabilitasyon konusunda ihtiyacı olanlara destek sağlanacak ve daha bir çok çalışma yapılacak. Merkez; rehabilitasyon ve entegrasyon kültürünü geliştirmek, her bireye yönelik sportif araştırma ve uygulama ile kulüp takımı sporcularının ve lisanslı bireysel sporcuların sağlık ve performans durumlarının saptanması, değerlendirilmesi, korunması ve geliştirilmesi ile sportif başarının sağlanması amacıyla çalışmalar yürütecek.

Otizmin kişinin etrafıyla uygun ilişki kuramamasına neden olan bir gelişim bozukluğu olduğunu hatırlatan Rektör Sarıbıyık, "Bununla birlikte günümüzde tanısı basit testlerle erken konulabiliyor. Erken tanı ve uygun rehabilitasyon otizmli bireylerin hayata kazandırılmasında oldukça önemli. Biz de bu konuda araştırmalar yapmak, otizmli bireylerin sosyal hayata kazandırılması ve becerilerini kazanmaları adına çalışmalar yapmak için bir uygulama ve araştırma merkezi kurduk. Spor Bilimleri Fakültesi'nde de bu doğrultuda çalışan hocalarımız bulunuyor. İnanıyorum ki burada elde edeceğimiz bulgular bu gelişim bozukluğunu daha da aydınlatacak, otizmin tedavisine ciddi katkı sağlayacak ve hem otizmli bireylerimize hem de ailelerine yardımcı olacaktır. Üniversite olarak topluma katkı sağlayacak çalışmalara imza atmak en büyük görevlerimizden. Bu görevimizi layıkıyla yerine getirmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - SAKARYA