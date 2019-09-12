Son Dakika Haberleri: Otizm Vakfı tarafından ücretsiz seminer düzenlenecek
Son Dakika Güncel Haber

Otizm Vakfı tarafından ücretsiz seminer düzenlenecek

37 dakika önce

Tohum Otizm Vakfı İşbirliği ile Malatya'da ailelere ve öğretmenlere otizm konusunda eğitim verilecek.

Otizm Vakfı tarafından ücretsiz seminer düzenlenecek, System.String[]

Tohum Otizm Vakfı İşbirliği ile Malatya'da ailelere ve öğretmenlere otizm konusunda eğitim verilecek.


Otizm Vakfı işbirliği ile özel gereksinimli çocukların aile ve öğretmenlerine yönelik ücretsiz olarak seminer düzenlenecek. Seminer aracılığıyla özel gereksinimli çocuğa sahip olan aileler, okulunda özel gereksinimli öğrencisi bulunan eğitmenlere ev programı geliştirme, davranış problemleri ile başa çıkma stratejileri semineri ile pratik öneriler sunulacağı belirtildi.


13 Eylül'de Malatya'da gerçekleştirilecek olan ücretsiz seminere katılımlar konusunda vakıf ile iletişime geçilmesi istenildi. - MALATYA

Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 01:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şehrin gürültüsünden kaçan emekli öğretmen, kaz çiftliği kurdu
28 kişilik sınıfta 12 ikiz öğrenci Cami kapısında 100 lira bulan imam, kamera görüntülerini izleyince mest oldu İzmir'de bazı özel okulların başörtülü öğretmen çalıştırmadığı iddia edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 13:47:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otizm Vakfı tarafından ücretsiz seminer düzenlenecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]