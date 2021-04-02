"Otizm Zirvesi"nde kurumların otizmli bireyler için yaptığı çalışmalar ele alındı - Son Dakika

İstanbul İl Mİlli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren İstanbul Öğretmen Akademilerinin Özel Eğitim Akademisi, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla "Otizm Zirvesi" düzenledi.

Çevrim içi gerçekleştirilen zirvenin açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Menderes Kaya, otizmin erken yaşta teşhis edilebilen nörolojik bir durum olduğunu anlattı.

Otizmli çocukların, teşhisin ardından özel eğitim çalışmalarına erken başlamasının önemini vurgulayan Kaya, "İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 2023 eğitim vizyonu çerçevesinde özel eğitim hizmetlerinin nitelik ve kalitesinin artırılması amaçlanmıştır." dedi.

Salgın döneminde Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yönlendirilmeleri doğrultusunda yayınlar hazırlandığını, öğrencilerin evde de eğitimlerine devam etmeleri için kaynak oluşturulduğunu anlatan Menderes Kaya, bu kaynakların öğretmenler ve ailelere gönderildiğini söyledi.

Şu an özel eğitim sınıflarının yüz yüze eğitim aldıklarına değinen Kaya, öğrencilerin maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak eğitimlerine devam ettiğini anlattı. Veli Akademileri Projesi ile velilere çevrim içi olarak özel eğitim konularında eğitimler verildiğini de vurgulayan Kaya, şöyle konuştu:

"2023 eğitim vizyonu doğrultusunda özellikle kaynaştırma ve bütünleştirme ortamlarına dikkati çekiyoruz. Ailelerimiz ve öğrencilere farkındalık seminerleri planlıyoruz. Salgın döneminde bu çalışmalar çevrim içi eğitim araçlarıyla devam ediyor. Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, otizmli olan ve özel eğitime ihtiyaç duyan tüm öğrencilerimizi ev ortamında erken çocukluktan yetişkinliğe dek gelişimlerini desteklemeyi amaç ediniyoruz. Otizm Zirvesi de bu amaçlarımızın gerçekleşmesi yönünde bize verilen en önemli katkıdır."

Menderes Kaya, hazırlanan kamu spotuyla da otizmin erken belirtilerine dikkati çekmeyi hedeflediklerini, erken tanının hayat kurtardığını bildirdi. Otizmde sürecin erken başlamasının olumsuz etkileri de en aza indireceğini belirten Kaya, "Biz veya siz olmadan sorunları çözemeyiz. Hep birlikte bu sorunlara dokunursak otizmin olumsuz etkilerini yok eder ve öğrencilerimizin gülüşlerine ışık oluruz." ifadelerini kullandı.

"Ailelerin bilinçlenmesi için her türlü destek veriliyor"

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Hasan Gökçeoğlu da otizmin çok yönlü bir hastalık olduğunu, iyi bir eğitimle normal insanlar kadar ve hatta daha üstün başarılar gösterebileceklerini söyledi.

Otizmli çocukların değerlendirilmesi sürecinde etkili olan Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu'nu (ÇÖZGER) aktaran Gökçeoğlu, salgın döneminde rapor hazırlanmasıyla ilgili sıkıntılar yaşandığını, ilerleyen zamanlarda hastaların randevu sistemiyle çağrılmasını sağlayacak bir yazılımı hayata geçirmeyi istediklerini anlattı.

Cuma namazında otizmli çocuklarla ilgili hutbe dinlediğini ve çok memnun kaldığını dile getiren Gökçeoğlu, sorunlara hem sağlık hem eğitim hem de dini yönden yaklaşılarak ailelerin bilinçlenmesi açısından her türlü desteğin verildiğini söyledi.

Gökçeoğlu, Üsküdar Otizm Merkezi'nin de en geç 9 Nisan'da hasta kabulüne başlayacağını belirterek, "Riskli çocuklar için hastaneden randevu alınması, tanı, tedavi ve kontrol süreçlerinin takip edilmesi amacıyla müdürlük tarafından oluşturulan tanılama ve takip kurumsal portal uygulaması da hayata geçirildi." dedi.

Zirve yarın gerçekleştirilecek oturumlarla sona erecek.