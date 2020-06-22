Otizmde erken tanının önemi - Son Dakika

Büyük Anadolu Hastaneleri Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Doç. Dr. Murat Yüce, otizme özgü bir tedavi olmamasına rağmen, erken yaşlarda başlanan özel eğitimin, çocuğun gelişimi üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğunu vurguladı.

Yüce, yaptığı yazılı açıklamada, otizmli hastalarda erken tanının nasıl belirlenebileceği ve önemine dair bilgiler paylaştı.

Otizmin, çocuklarda genel olarak oldukça küçük yaşta belirti veren, sosyal iletişim ve etkileşimde sorunlar yaşanan bir gelişim bozukluğu olduğunu belirten Yüce, "Otizm zeka geriliği değildir. Bu çocuklar zeka seviyeleri normal olsa da çevrelerindeki dünyayı algılamada sorunlar yaşayabilmektedirler. Günümüzde otizmin sebebi tam olarak anlaşılamamıştır. Çünkü tek bir nedeni olmadığı düşünülmektedir. Genetik faktörlerin yanı sıra çevresel faktörlerin de hastalıkta rol oynadığı anlaşılmaktadır." ifadesinde bulundu.

Bunlar arasında hamilelik ve doğumda yaşanan sorunlar, hamilelikte kullanılan bazı ilaçlar, ileri anne baba yaşı ve tarım ilaçlarına maruz kalma gibi etmenlerin olduğunu aktaran Yüce, şunları kaydetti:

"Otizme özgü bir tedavi olmamasına rağmen, erken yaşlarda başlanan özel eğitim, çocuğun gelişimi üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir ve yıkıcı davranışlarda ve belirtilerde genel bir azalma sağlayabilir. Otizm için başkaları ile olan iletişim sorunları ve davranış bozukluklarına odaklanan birçok özel eğitim programı yer almaktadır. Planlı eğitim programları birebir ve toplu iletişim becerilerini artırmada oldukça etkili yöntemlerdir."