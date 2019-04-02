Son Dakika Haberleri: Otizme Dikkat Çekmek İçin El Baskısıyla Atatürk Silueti Oluşturdular

Otizme Dikkat Çekmek İçin El Baskısıyla Atatürk Silueti Oluşturdular

1 saat önce

Şehitler Ortaokulunun otizmli özel öğrencileri 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Gününde otizme dikkat çekmek için el baskısıyla Atatürk silueti oluşturdu.

Otizme Dikkat Çekmek İçin El Baskısıyla Atatürk Silueti Oluşturdular, System.String[]
Şehitler Ortaokulunun otizmli özel öğrencileri 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Gününde otizme dikkat çekmek için el baskısıyla Atatürk silueti oluşturdu. Oluşturulan siluet okulun dış cephesine asıldı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Şehitler Ortaokulu 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Gününde düzenlediği etkinlikle otizme dikkat çekti. Okulda düzenlenen programa Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Cumhur Kapusuz, Sebahattin Yurt, Kumray Nalan Cin de katılırken, Okul Müdürü Tayfun Sarıbeyler ve okul aile birliği üyeleri de özel çocukların anlamlı gününde yanlarında oldu.

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü Şehitler Ortaokulu Otizm Sınıfı, 'Otizmi fark et!' sloganıyla etkinliklerini gerçekleştirdi. Özel Eğitim Öğretmenleri tarafından okulda gerçekleştirilen etkinlikle otizme dikkat çekildi. Hazırlanan program kapsamında Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Cumhur Kapusuz, Sebahattin Yurt ve Nalan Kumray Cin, Okul Müdürü Tayfun Sarıbeyler, müdür yardımcıları, okul aile birliği üyeleri, özel eğitim sınıfı öğretmenleri, veliler ve öğrencilerin katılımıyla pasta kesimi ve el basma etkinliği yapıldı. Okuldaki tüm öğretmen, öğrenci, çalışan ve veliler de güne özel olarak mavi kıyafet giyerek otizme dikkat çekti.

Kesilen pastanın ardından özel öğrenciler mavi el baskısı ile Atatürk silueti oluşturuldu. Oluşturulan Atatürk silueti okulun dış cephesine asıldı.

Özel Eğitim Sınıf Öğretmeni Pınar Göksu Genç, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nün önemli olduğunu, otizmli bireylerin iletişim problemlerinden ötürü toplumda yer edinmesi, sosyal ortamlarda yer alması ve onların da haklarının olduğunu belirterek otizmli bireylerin ve ailelerin yaşadıkları zorluklardan bahsetti. Genç, tüm toplumu otizm konusunda daha bilinçli olmaya davet etti. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 03:37 Kaynak: İHA

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