Son Dakika Haberleri: Otizme Dikkat Çekmek İçin Ellerini Boyadılar

Otizme Dikkat Çekmek İçin Ellerini Boyadılar

1 saat önce

Avrasya Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Shiva Mameghani ve öğrencileri otizme dikkat çekmek için el boyanma etkinliği ile farkındalık oluşturdu.

Otizme Dikkat Çekmek İçin Ellerini Boyadılar, System.String[]
Avrasya Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Shiva Mameghani ve öğrencileri otizme dikkat çekmek için el boyanma etkinliği ile farkındalık oluşturdu.

Mameghani, doğan her 59 çocuktan birinin otizm riski ile dünyaya geldiğini belirterek, "Ülkemizde yaklaşık 1 milyon 387 bin 580 otizmli birey ve bu durumdan etkilenen 5 milyon 550 bin 320 aile ferdi bulunmaktadır. Avrasya Üniversitesi Psikoloji Kulübü olarak biz de otizm tanısı almış bireylere ve onların ailelerine dikkat çekmek, öğrencilerimizin otizmli bireyleri daha yakından tanıyabilmesi ve empati kurabilmesi adına kulübümüzde hem el boyama etkinliği yaptık. Hem de Trabzon Yomra Vilayetler Hizmet Birliği Özel Eğitim Uygulama Okulu'na ziyarette bulunduk. Ziyaretimiz sırasında öğrencilerimiz otizmli çocuklarla tanışma, konuşma, etkinliklerde bulunma şansı yakaladı. Bu etkinlik hem onlar adına, hem bizim adımıza çok faydalı oldu ve onlarda bir farkındalık oluşmasını sağladı" dedi. - TRABZON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 01:13 Kaynak: İHA

Trabzon, Güncel
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