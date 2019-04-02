Otizme Dikkat Çekmek İçin Es Es Bando Eşliğinde Yürüdüler

Eskişehir
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü önderliğinde "2 Nisan Otizm Farkındalık Günü" nedeniyle yapılan etkinlikte Es Es Bando eşliğinde bir yürüyüş yapıldı.
Sağlık İl Müdürlüğü önünde başlayan ve Hamamyolu'nda bulunan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü önünde sona eren yürüyüş Es Es Bando'nun çaldığı parçalar eşliğinde gerçekleştirildi. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Alper Sezer
, burada yaptığı konuşmada, 2 Nisan'da başlayan "Otizm Farkındalık Ayı" çerçevesinde tüm dünyada otizmle ilgili araştırmaların teşvik edilmesi ve farkındalığın arttırılarak, erken teşhis ve tedavinin yaygınlaştırılması hedeflendiğini söyledi.
Aile ve Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak toplumda yaşayan dezavantajlı grupların sosyal hayatın tüm alanlarında karşılaştıkları engelleri kaldırmak onlara diğerleri ile birlikte mutlu ve ortak bir yaşam alanı sunmak birincil görevleri olduğunu vurgulayan İl Müdürü Sezer, "Otizmli bireylerinde karşılaştıkları sorunlara çözüm oluşturma konusunda bakanlığımız öncü rol üstlenmektedir. Mevcut engelli evde bakım ücreti, engelli kimlik kartı, ücretsiz seyahat, eğitim ve rehabilitasyon hizmetleri, öncelikli sağlık hizmetlerinden faydalanan otizmli bireylere eylem planı ile önemli haklar getirilmiştir" dedi.
Bakanlığın, farkındalığın artırılması amacıyla OTİZM Spektrum Bozukluğunun kamuoyuna tanıtılması için kampanyalar düzenlemesi tedbirler arasında belirtildiğini vurgulayan il müdürü Alper Sezer şunları söyledi:
"Kamu spotu, kısa filmler, toplantı ve organizasyonlar ile farkındalık oluşturma süreçleri başlatılmıştır. Otizmli bireylerimize yönelik olarak öncelikle farkındalık artıcı faaliyetlere ve eylem planı doğrultusunda diğer faaliyetlerin geliştirilmesine ilimizce de katkı sağlanmaktadır. Bu kapsamda ilimiz sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere diğer kamu kurumları ile işbirliği yapılarak otizmli bireylerin hayata daha fazla katılımları noktasında eylem planı doğrultusunda çalışmalar devam etmektedir." - ESKİŞEHİR