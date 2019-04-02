Son Dakika Haberleri: Otizme Dikkat Çekmek İçin Mavi Işıklarla Donatıldı

Otizme Dikkat Çekmek İçin Mavi Işıklarla Donatıldı

26 dakika önce

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü nedeniyle Düzce'nin tarihi ve turistik mekanları ile müdürlüğe ait kurumlar mavi ışıkla donatıldı.

Otizme Dikkat Çekmek İçin Mavi Işıklarla Donatıldı, System.String[]
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü nedeniyle Düzce'nin tarihi ve turistik mekanları ile müdürlüğe ait kurumlar mavi ışıkla donatıldı.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü nedeniyle otizme dikkat çekmek amacıyla Düzce'nin değişik yerlerinde ki tarihi ve turistik mekanlarla, müdürlüğe ait kurumları mavi ışıkla aydınlattı.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Zeki Yıldırım "Otizm iletişim ve sosyal etkileşim sorunları, kısıtlı ilgi alanları ve tekrarlayan davranışlarla ortaya çıkan bir rahatsızlık olup ömür boyu devam eden bir gelişim bozukluğudur. Yaşamın ilk üç yılında ortaya çıkar. Otizm nedir sorusunun cevabını erken yaşta arayan aileler, erken teşhiste uygulayacakları rehabilitasyon programı ile rahatsızlığın etkilerini minimize etmeleri mümkündür. Bilim adamları nedenini henüz tam olarak tespit edemese de genetik bir rahatsızlık olduğu görüşü kuvvetlidir" dedi.

Yıldırım, özellikle otizmli çocukların annelerinin çocuklarından önce ölme korkusu içinde olduklarını dile getirerek, "Devlet olarak çocuklarımızın her zaman yanındayız. Bizde otizme dikkat çekmek amacıyla tarihi mekanları ve kurumlarımızı mavi ışıkla donattık. Unutmayalım ki yaşadığı hastalık yada sorun ne olursa olsun herkes bu toplumun bir parçası ve bizlerin bütünüdür" şeklinde konuştu. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 11:52 Kaynak: İHA

Düzce, Güncel
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