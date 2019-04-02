Otizme Dikkat Çekmek İçin Yürüdüler

Yalova'da yapılan yürüyüşte otizme dikkat çekildi.

Yalova'da yapılan yürüyüşte otizme dikkat çekildi.



Dünya Otizm Farkındalık Günü Yürüyüşü Deprem Anıtı önünden başladı. Aralarında otizmlilerin de olduğu bando Gazipaşa Caddesi boyunca Cumhuriyet Meydanına kadar bir yürüyüş gerçekleştirdi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Yalova İbn-i Sina Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi (OÇEM) tarafından 'Mavi giy farkında ol' temasıyla düzenlenen yürüyüşe Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Faruk Uysal, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, İl Tarım ve Hayvancılık Müdürü Suat Parıldar, otizmli öğrenciler ile ailelerinin yanı sıra vatandaşlar da katıldı. Yürüyüşe katılanlar ellerinde 'otizmin farkında ol' pankartları taşıdılar ve üzerinde 'mavi ışık yak' yazısı bulunan mavi renkli tişörtler giydiler.



Cumhuriyet Meydanı'nda Kocaeli'nin Darıca ilçesinden Yalova'ya kürek çekerek gelen aktivist Hakan Pekzorlu alkışlarla karşılandı ve plaket takdim edildi. Yaklaşık 6 saat kürek çekerek Yalova'ya gelen Hakan Pekzorlu'yu, sahil güvenlik ekipleri sirenlerle karşıladı. Ardından OÇEM öğrencileri tarafından mini bir konser verildi. Konserin ardından mavi-beyaz balonlar gökyüzüne bırakıldı. - YALOVA

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