Son Dakika Haberleri: Otizme Dikkat Çekmek İçin Yürüdüler

Otizme Dikkat Çekmek İçin Yürüdüler

11 dakika önce

AVCILAR'daki engelliler, Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle yürülüş yaptı.

Otizme Dikkat Çekmek İçin Yürüdüler, System.String[]
AVCILAR'daki engelliler, Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle yürülüş yaptı. Yürüyüş yapan ailelere destek veren Türkiye'nin ilk engelli belediye başkanı olan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, "Artık yalnız değilsiniz" dedi.

Avcılar Engellilere Hizmet Derneği (AVENDER) tarafından araç trafiğine kapalı Marmara Caddesi'nden Avcılar Belediyesi Havuz Meydanı'na kadar organize edilen yürülüşe katılan otistik çocuk ve gençler ile yakınları, attıkları 'Beni olduğum gibi sev', 'Farkımı fark et', 'Otizmi fark et' gibi sloganlarla dikkat çekmeye çalıştı.

 

Ellerinde hastalığı simgeleyen mavi renkli balonlar bulunan grup adına konuşan AVENDER Başkanı Ahmet Halit Vardar, 2 Nisan'daki otizm farkındalık gününün kandile denk gelmesi ve daha fazla kişiye ulaşmak için yürüyüşü bugün yaptıklarını söyledi. Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli de, otizmin Türkiye ve dünyada giderek artan bir rahatsızlık olduğunu, tek ilacının eğitim olduğunu söyledi. Hançerli, otistik çocuklara haftada 35, Türkiye'de ise 40'ar dakikalık 2 ders eğitim verildiğini anlatırken, bu eğitimin arttırılması gerektiğini söyledi. Başkan Hançerli, "Artık yalnız değilsiniz. Sizin gibi sıkıntıları, dertleri yaşayan bir kardeşiniz belediyede var. Gücümüz yettiğince sıkıntıların üstesinden geleceğiz" dedi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 05:30 Kaynak: DHA

Yıldırım Turan, Türkiye, Avcılar, Güncel
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