Son Dakika Haberleri: Otizme Dikkat Çektiler

Otizme Dikkat Çektiler

25 dakika önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otizme dikkat çekmek için etkinlik düzenlendi.

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otizme dikkat çekmek için etkinlik düzenlendi.


Fikret Öztürk İlkokulunda yapılan etkinliğe, Kaymakam Muhammed Lütfi Kotan, Belediye Başkanı Kemal Vural, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, öğretmenler, öğrenciler ve kurum amirleri katıldı.

Programda, otizmli bireyleri daha yakından tanıyabilmek ve empati kurabilmek konularında katılımcılara bilgilendirme yapıldı.

Öğrencilerin yaptıkları el emeği çalışmaların sergilendiği salon ziyaretinin ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle etkinlik sona erdi.


Öte yandan okul bahçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, otizmli çocukları askeri araçlara bindirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 05:04 Kaynak: AA

Mustafa Çetin, Kemal Vural, Gaziantep, Güncel
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