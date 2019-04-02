Otizme Dikkat İçin Yürüdüler

Karaman
'da "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü" dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünden önünde toplanan vatandaşlar ellerinde, "Farkındalığı paylaş", "Herkes kadar aynı, herkes kadar farklıyız" pankartlarıyla yürüyüşe başladı. Polis
eskortu eşliğinde devam eden yürüyüş, Kazımkarabekir
Spor Salonu'nda sona erdi.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek
, burada yaptığı konuşmada, toplumun her kesiminde otizmde farkındalık oluşturmak adına çalışmalar yürütüldüğünü hatırlattı.
Toplumun otizm konusunda göstereceği hassasiyet, farkındalık ve bilincin çok önemli olduğunu belirten Bebek, "Bugün bizlerde otizmde farkındalık oluşturabilmek adına kurumlarımızın da destekleriyle böyle bir etkinlik düzenledik. İnşallah bu etkinliklerle birlikte otizm ile ilgili gerekli farkındalıkları oluşturduğumuzu düşünüyorum." dedi.
Program, otizmli çocuklar için kesilen pasta ve ikramların ardından sona erdi.
Etkinliğe, İl Sağlık Müdürü Hasan Arslan
, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Servet Türegün, Kent Konseyi
Başkanı Ali Konukseven, daire müdürleri, öğrenciler ve otizmli çocuklar ile aileleri katıldı.