Son Dakika Haberleri: Otizme Dikkati Çekmek İçin Pedal Çevirdiler

Otizme Dikkati Çekmek İçin Pedal Çevirdiler

1 saat önce

Kilis'te İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Türk Kızılayı tarafından "Pedalları otizmli bireyler için çevir. Bisikletini kap gel" etkinliği düzenlendi.

Otizme Dikkati Çekmek İçin Pedal Çevirdiler, System.String[]
Kilis'te İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Türk Kızılayı tarafından "Pedalları otizmli bireyler için çevir. Bisikletini kap gel" etkinliği düzenlendi.

Kilis Özel Eğitim Uygulama Merkezinin çağrısı üzerine bisikletlerini süsleyen çok sayıda vatandaş, İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, amaçlarının otizmli bireylerin farkındalık etkinlikleriyle tanıtılması olduğunu belirtti.

Otizmin bir eksiklik değil farklılık olduğuna işaret eden Akkurt, "Bu rahatsızlığa sahip olanların erken teşhisiyle birlikte tedavisinin ve eğitiminin yapılabildiğini anlatmak istiyoruz. Bununla ilgili olarak da bir farkındalık eğitimi yapıyoruz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından vatandaşlar, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri bisikletle şehir turu yaparak Kilis Özel Eğitim Uygulama Merkezine geldi.

Burada vatandaşlarca karşılanan grup, otizmli bireyler ve aileleri tarafından düzenlenen kermesin açılışını gerçekleştirdi.

Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, bazı daire müdürleri yöresel yemek yapan kadınlara yardım etti, otizmli çocuklar ise canlı müzik eşliğinde gönüllerince eğlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 01:26 Kaynak: AA

Türk Kızılayı, Kilis, Güncel
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