Otizme Eskişehir modeli

Otizme Eskişehir modeliOtizm Farkındalık, Tarama ve Müdahale Projesi: Eskişehir Modeli işbirliği protokolü imzalandıEskişehir Valisi Özdemir Çakacak "Her çocuğumuzun en iyi eğitimi alması bizim öncelikli hedefimizdir""Bu işbirliği protokolü ile otizmin toplum tarafından daha fazla ve doğru bir şekilde bilinirliği sağlanacak"ESKİŞEHİR - Eskişehir Valiliği koordinasyonunda, Eskişehir Anadolu Üniversitesi , Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl Sağlık Müdürlüğü ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından "Otizm Farkındalık, Tarama ve Müdahale Projesi: Eskişehir Modeli" işbirliği protokolü törenle imzalandı.Eskişehir Valiliği'nde gerçekleştirilen imza törenine, Vali Özdemir Çakacak, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı , Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Alper Sezer , İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, İl Sağlık Müdürü Dr. Uğur Bilge ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali Osman Tatlısu katıldı."Her çocuğumuzun, en iyi eğitimi alması bizim öncelikli hedefimizdir" Birleşmiş Milletler tarafından otizm konusunda farkındalık oluşturmak ve otizm ile ilgili sorunlara çözümler bulmak amacıyla, 2008 yılında 2 Nisan tarihinin "Dünya Otizm Farkındalık Günü" olarak ilan edildiğini dile getiren Vali Çakacak , "Otizm, yaşamın erken dönemlerinde kendini gösteren ve sosyal ilişkilerde, iletişim kurmada, davranış kalıpları oluşturmada ve bilişsel gelişmede gecikmeler ve sapmalarla izlenen bir gelişim sorunu olarak kabul edilmektedir. Her konuda olduğu gibi otizmde de erken teşhisin önemi bir yeri vardır. Toplum olarak çocuklarımızın otizm belirtileri gösterdiğini fark ettiğimizde bu durumu gizleyip saklamak yerine, buna mutlaka bir eğitim kapısı açmalı ve bu yavrularımızın Özel Eğitim Uygulama Merkezleri'mizde uzmanlarımız eliyle gelişimlerinin desteklenmesi gerekiyor. Otizm meselesinde; iletişimi, sosyal ilişkileri farklı bir durumla karşı karşıyayız. Dolayısıyla bu konu özel eğitimi de beraberinde getiriyor. Her çocuğumuzun, en iyi eğitimi alması bizim öncelikli hedefimizdir. Otizmin bugün için bilinen tek tedavisi özel eğitimdir. İlimizdeki Özel Eğitim Uygulama Merkezleri'miz, özel çocuklarımızın topluma kazandırılmasında ve onların eğitimlerini en iyi şekilde almaları noktasında gücümüze güç katmaktadır" ifadelerini kullandı."Bu işbirliği protokolü ile Otizm toplum tarafından daha fazla ve doğru bir şekilde bilinirliği sağlanacak"Vali Çakacak, Türkiye 'de yapılan yasal düzenlemelerle engellilerin ve özel gereksinimli bireylerin sosyal, ekonomik ve kültürel hayata katılımına ilişkin yapılan çalışmalar her geçen gün daha iyiye gittiğini ifade ederek, Eskişehir'de de bunun yansımalarını gördüklerini belirtti. Çakacak, "Güçlü ve dinamik bir yapıya sahip devletimiz, engellilerin ve özel gereksinimli çocuklarımızın eğitim, istihdam, sağlık hizmetleri, bakım ve sosyal güvenliğine ilişkin sorunlarının çözümünde gücünü her daim hissettirerek, duyarlılık ve farkındalık oluşturma yolunda ilerlemeye devam etmektedir. Bunun yanında yalnızca devlet anlayışı içerisinde bu meselenin çözümünün zor olacağını, mutlaka sivil toplum kuruluşlarının otizmin anlaşılmasında ve çözümünde önemli roller üstlenmeleri gerektiğini düşünüyoruz. İşte bundan dolayı bugün Eskişehir Valiliği, Anadolu Üniversitesi ve 4 il müdürlüğümüzün de dahil olduğu ve birazdan imzalayacak olduğumuz "Otizm Farkındalık, Tarama ve Müdahale Projesi: Eskişehir Modeli" işbirliği protokolünü çok anlamlı ve çok değerli buluyorum. Birçok konuda model ve öncü olan ilimizin Otizm Spektrum Bozukluğu'nun erken teşhisi ve buna müdahalesi konusunda ülkemizde önemli bir örnek oluşturacağına olan inancım tamdır. Bu işbirliği protokolü ile Eskişehir genelinde Otizm Spektrum Bozukluğu'nun toplum tarafından daha fazla ve doğru bir şekilde bilinirliği sağlanacak, Otizm Spektrum Bozukluğu'nu erken tespit etmek ve yerel düzeydeki imkanlar doğrultusunda kapsamlı ve doğru müdahaleler sunmak mümkün olacaktır. Projeye sundukları katkılar sebebiyle Anadolu Üniversitesi'ne, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne, Aile, Çalışma, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne, İl Sağlık Müdürlüğü'ne, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne, AB ve Dış İlişkiler Bürosu'na ve bunların değerli yönetici ve çalışanlarına emekleri ve gayretleri için huzurlarınızda teşekkür ediyorum" dedi.Konuşmaların ardından Otizm Farkındalık, Tarama ve Müdahale Projesi: Eskişehir Modeli işbirliği protokolü imza altına alınarak resmiyete kavuşturuldu.