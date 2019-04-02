Otizme Farkındalık İçin El İzi Bıraktılar

Kütahya'da, "Dünya Otizm Farkındalık Günü" dolayısıyla şehir merkezinde yürüyüş düzenlendi.

Kütahya'da, "Dünya Otizm Farkındalık Günü" dolayısıyla şehir merkezinde yürüyüş düzenlendi.



Kütahya'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü organizasyonun ile Dünya Otizm Fakındalık günü için yürüyüş gerçekleştirildi. Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen protokol üyeleri, otizm ile ilgili dernekler ve öğrenciler, üzerinde otizm hakkında sosyal mesajlar içeren dövizlerle Karagöz Camisi'ne kadar yürüdü. Katılımcılar ile çocuklar, otizmin simgesi haline gelen mavi renkli balonları havaya bıraktı.



Etkinliklerle otizm için farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını söylen Vali Ömer Toraman, " Bugün 2 Nisan dünya otizm farkındalık günü için öğrencilerimiz ile, velilerimiz, kurum müdürlerimiz ile bir araya geldik ve yürüyüş gerçekleştirdik. Çocuklarımızın toplumsal hayata katılması ve entegre olması için çaba gösteriliyor. Eğitim başta olmak üzere otizmli çocuklarımızın hayatın her alanında daha fazla yer alması için el birliğiyle gayret gösteriyoruz. Burada en büyük fedakarlığı ailelerimiz yapıyor. Onlara ayrıca teşekkür ediyorum." dedi. - KÜTAHYA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Komünist Başkan Maçoğlu, "Benim İçin Önemliydi" Deyip İlk Ziyaretini Otizmli Bireylere Yaptı

Dünya Otizm Farkındalık Günü Etkinliği Veliefendi Hipodromu'nda Düzenlendi

Son Dakika! MSB'den Ekrem İmamoğlu Açıklaması: Anıtkabir Ziyareti Usule Uygun Değildi

Son Dakika! AK Parti'den Seçim Sonuçlarına İlişkin Açıklama: Bu, Seçim Tarihin En Büyük Şaibelerinden Biri