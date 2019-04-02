Otizme Farkındalık İçin Yürüdüler, Mavi Balonlar Dağıttılar

ŞIRNAK'ta '2 Nisan Otizm Farkındalık Günü' etkinlikleri kapsamında otizme dikkat çekmek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

ŞIRNAK'ta '2 Nisan Otizm Farkındalık Günü' etkinlikleri kapsamında otizme dikkat çekmek amacıyla yürüyüş düzenlendi.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce '2 Nisan Otizm Farkındalık Günü' nedeniyle etkinlikler düzenlendi. Etkinlik kapsamında, kent merkezinde otizme farkındalık oluşturması amacıyla yürüyüş düzenlendi. Vali Yardımcısı Tayfur Elbasan, Şırnak Üniversitesi Rekötür Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. İsmail Başıbüyük, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muzaffer Akçam çok sayıda kişinin katılımıyla yapılan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayıp, Sanat Sokağı'nda sona erdi. Yürüyüş sırasında. 'Otizmi fark et, kabul et, bizimle yürü' pankartı taşınırken, çocuklara da mavi balonlar dağıtıldı.



Yürüyüşün ardından konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muzaffer Akçam, Şırnak'ta 20 otizmlinin olduğunu ifade etti. Akçam, otizmin genetik bir hastalık olduğunu, kişinin kendi sosyal durumuna, ırkına bağlı olan bir hastalık olmadığını söyledi. Akçam, "Otizm, şu anda yaklaşık binde 50 oranında görülen bir hastalıktır. İlk 3 yılda bunun fark edilmesi lazım. İlk bir yılda çocuk eğer tek kelimelik cümleler kuramıyorsa, 2 yılda 2 kelimelik cümleler kuramıyorsa bununla ilgili bizim bir şüphemizin olması lazım. Bununla ilgili doktora yönlendirmemiz gerekiyor. Otizm diğer engelliler gibi değil zamanında fark edilip tedavi edilirse günlük aktivitelerini yapabilecek bir düzeye gelen bir hastalıktır" dedi. - Şırnak

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