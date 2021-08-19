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Otizmle mücadelede yerli probiyotik dönemi başlıyor - Son Dakika

Otizmle mücadelede yerli probiyotik dönemi başlıyor

19.08.2021 14:49
Otizmle mücadelede yerli probiyotik dönemi başlıyor, System.String[]

Otizm Spektrum bozukluğu olan özel gereksinimli bireylerin beslenmesinde önemli bir yere sahip olan probiyotiklerin geliştirilmesi ve üretimi için protokol imzalandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi arasında probiyotik ürünler için ARGE çalışması yapılması amacıyla protokol imzalandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl arasında imzalanan protokolle Otizm Spektrum Bozukluğu tanısı bulunan yaklaşık 1000 kişiye engel durumuna uygun beslenme alışkanlığı sağlanması amaçlanıyor. Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda imzalanan protokol, Probiyotik Ürünler Geliştirme, Üretme ve Beslenme Danışmanlığı Projesi'nin (PROBES) startını vermiş oldu.

OTİZMLİ ÇOCUKLAR VE AİLELERİ DE KATILDI

Protokol imza törenine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Keşli, Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ercüment Çiftçi, İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ebubekir Ardıç, Sağlık Bilimleri Üniversitesinden öğretim görevlileri, İl Mili Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Özel Eğitim Şube Müdürü Fazıl Zorlu, özel eğitim okulları yöneticileri, özel eğitim rehabilitasyon merkezi yöneticileri, otizmli çocuklar ve aileleri ile çok sayıda davetli ve basın mensubu katıldı.

"YENİLİKÇİ ÇALIŞMALARA ÖNCÜ OLUYORUZ"

Engellilere yönelik yenilikçi çalışmaları en iyi yapan belediye olduklarını söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Doktorların bilimsel çalışmalarına sığınmak lazım. Bu çalışma ile doktor kontrolünde çocuklarımız probiyotik alacak. Projeye katkı sağlayan tüm hocalarımıza ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Otizm çocukların gelişimi için önemli olacağına inanıyorum. Türkiye için örnek bir çalışma olacak" dedi.

ERDÖL: BÜYÜKŞEHİR'İ KUTLUYORUM

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, üniversite olarak çok ciddi çalışmalara imza attıklarını kaydetti. PROBES projesinin önemli olduğunu vurgulayan Erdöl, Büyükşehir Belediyesini kutlayarak üniversite olarak ellerinden geleni yapacaklarının altını çizdi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Recep Keşli ise otizmin Türkiye'de 5 milyon aileyi ilgilendirdiğini belirti. Otizm gerçeğini göz önünde bulundurarak çalışma yapan Büyükşehir'e teşekkür ettiğini söyleyen Keşli, otizmin nedenleri ve bugüne kadar yaptıkları çalışmaların sonuçlarını paylaştı.

1000 KİŞİYE ENGEL DURUMUNA GÖRE BESLENME ALIŞKANLIĞI

Sağlık destek hizmetleri kapsamında "Probiyotik Ürün Geliştirme, Üretme ve Beslenme Danışmanlığı Projesi" ile Kocaeli'de ikamet eden Otizm Spektrum Bozukluğu tanısı bulunan yaklaşık 1000 kişiye engel durumuna uygun beslenme alışkanlığı sağlanması amaçlanıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülecek saha çalışması ile engelli bireyler tespit edilecek. Çalışmanın ilerleyen safhasında belirlenecek ürünlerin üretimi, üretilen ürünlerin ücretsiz bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması sağlanacak. Otizm tanılı birey bulunan ailelerde sağlıklı beslenme konusunda etkili beslenme kültürünün oluşturulması ve tüketimi sağlanan ürünlerin etkilerinin ölçülerek değerlendirme ve arşivleme faaliyetlerinin yapılması hedefleniyor. Bu süreçte özel gereksinimli bireylerin sağlık düzeyleri yapılan beslenme programı çerçevesinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi Nöroloji ve Psikyatri uzmanları tarafından takip edilerek bilimsel bir çalışma haline getirilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Tahir Büyükakın, Kocaeli, Otizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Otizmle mücadelede yerli probiyotik dönemi başlıyor - Son Dakika


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