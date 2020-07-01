Otizmli 10 yaşındaki Iraklı Yusuf, her yerde aranıyor - Son Dakika

Otizmli 10 yaşındaki Iraklı Yusuf, her yerde aranıyor

Otizmli 10 yaşındaki Iraklı Yusuf, her yerde aranıyorESKİŞEHİR'de evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınmayan 10 yaşındaki otizmli Yusuf Gurubi, ailesinin kayıp başvurusu üzerine polis ekiplerince aranmaya başladı.

Otizmli 10 yaşındaki Iraklı Yusuf, her yerde aranıyor

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ESKİŞEHİR'de evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınmayan 10 yaşındaki otizmli Yusuf Gurubi, ailesinin kayıp başvurusu üzerine polis ekiplerince aranmaya başladı. Irak uyruklu olan ve konuşma güçlüğü çektiği belirtilen Yusuf için Ankara'dan gelen kurbağa adamlar da son görüldüğü belirtilen sulama kanalına girerek sualtında çalışma başlattı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi'nde oturan Irak uyruklu çiftin 10 yaşındaki otizmli çocuğu olan Yusuf Gurubi, dün 17.00 sıralarından evinden çıktı. Çevrede yapılan tüm aramalara rağmen bulanamayan küçük Yusuf için ailesi Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekipleri küçük Yusuf için inceleme başlatırken, gece saatlerinde İsmet İnönü-2 Caddesi'nde, bugün ise Uluönder Mahallesi'ndeki Göletli Park civarında görüldüğü tespit edildi.

KURBAĞA ADAMLAR SULAMA KANALINDA ARIYOR

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nün talebi üzerine gelen Ankara Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinde görevli 'kurbağa adamlar' son olarak görüldüğü değerlendirilen sulama kanalında arama çalışması başlattı. Eskişehir- Bursa çevre yoluna paralel olan DSİ sulama kanalına giren kurbağa adamlar, yaklaşık 1.5 derinliğindeki suda küçük Yusuf'tan bir iz arıyorlar.

SOSYAL MEDYADA DA YAYILDI

Iraklı ailenin Türk komşuları tarafından kayıp olduğu sosyal medyadan paylaşılan küçük Yusuf için çok sayıda paylaşım yapıldı. Fotoğrafı ve bilgilerinin yer aldığı kayıp ilanında, otizmli ve konuşma güçlüğü çeken küçük Yusuf için 'Eskişehir-Şirintepe Mahallesi'nde saat 4-5 arasında kaybolmuştur. Adı Yusuf fakat otizmli olduğu için konuşamıyor. Üzerinde mavi tişört, gri pantolon var ve ayakkabısız. Kısa saçlı' denildi.

Şirintepe, Eskişehir, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 15:36 Kaynak: DHA

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