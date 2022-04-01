Otizmli 6 yaşındaki Emirhan, özel eğitimlerle her geçen gün daha da iyileşiyor - Son Dakika
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Otizmli 6 yaşındaki Emirhan, özel eğitimlerle her geçen gün daha da iyileşiyor

01.04.2022 15:14

Ankara'da yaşayan Seyhan ve Burhan Danışman çifti, 6 yaşındaki çocukları otizmli Emirhan'ın gelişiminde ilerleme kaydettiğini görmenin sevincini yaşıyor.

Ankara'da yaşayan Seyhan ve Burhan Danışman çifti, 6 yaşındaki çocukları otizmli Emirhan'ın gelişiminde ilerleme kaydettiğini görmenin sevincini yaşıyor.

Çiftin ikinci çocukları Emirhan, "anne" ve "baba" kelimelerini söyleyebilirken 1,5 yaşında konuşma becerisini kaybetti. Daha sonra Danışman çifti, bir gün parkta oynadığı sırada ismiyle seslenmelerine rağmen tepki vermemesi üzerine Emirhan'ı doktora götürdü.

Otizm teşhisi konulması üzerine oğullarını özel eğitime başlatan aile, hem kendi çocukları hem de diğer otizmlilerin iyileşmesi için devletin sağladığı ayda 8 saatlik özel eğitimin süresinin artırılmasını istiyor.

"Bu çocukların yoğun eğitime ihtiyacı var"

Yaşadığı süreci AA muhabirine anlatan anne Seyhan Danışman, doktorlardan "otizm" sözünü duyar duymaz eğitimlere başladıklarını, eve öğretmen getirttiklerini söyledi.

"Çocuğumuz için ne yapabiliriz?" derdine düştüklerini belirten Danışman, "Öğretmenlerden nasıl oyun oynanır onu öğrendik. Evde kendimiz oyunlar oynadık. Bu çocukların yoğun eğitime ihtiyacı var. Aile ve okul arasında koordinasyon olması lazım. Okulda ne yapılıyorsa evde bunların tekrarlanması lazım. Bu çocukların hayatın içinde olması lazım." diye konuştu.

Emirhan'ın 2 yıldır Otizm Vakfında eğitim aldığını dile getiren Danışman, şöyle devam etti:

"Çok memnunuz, çocuğumuzda gelişmeler kaydettik. Dil çıkarma, üfleme yoktu, 1,5 yaşına kadar 'anne, baba' diyordu ama sonra durmuştu. Kelimeler tekrar gelmeye başladı. Şu anda iki kelime gelmeye başladı. Onun bir bakışı, gülümsemesi, 'anne' demesine dünyalarımızı veririz. Bir bakışa, bir gülüşe, 'anne' demesine, temasa çok zaman harcadık. Yoğun eğitimlerin karşılığını alıyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Bizim eğitim saatlerimiz ayda 8 saat. Bu çok yetersiz. Avrupa standartlarına göre haftalık 40 saat olması gerekiyor. Bunların 40 saate çıkarılmasını istiyoruz. Bu çocuklar eğitimsiz çok geri kalıyor. Kaynaştırmalarda bu çocuklara yer verilmesi, özellikle gölge öğretmenler eşliğinde normal gelişim gösteren çocuklarla bir arada olması ve onlarla iletişime geçmesi için üniversitelerde gölge öğretmenlik bölümlerinin açılmasını istiyoruz."

Danışman, Emirhan'ın ritim kulağının iyi olduğunu, çocuklarının ileride bir müzik aleti çalmasını istediklerini vurguladı.

"Bu tür çocukların doğumdan itibaren takip edilmesi gerekiyor"

Baba Burhan Danışman da aldığı eğitimler sayesinde Emirhan'da çok büyük gelişmeler katettiklerini söyledi.

Çocuklarının sosyal açıdan da geliştiğini, mimiklerinin değiştiğini ve bazı kelimeleri söylemeye başladığını belirten Danışman, "Bu tür çocukların artık doğumdan itibaren takip edilmesi gerekiyor. Çünkü uzmanların söylediği, otizmli çocuklarda erken tanı çok önemli. İlk 6 ay ya da 1 yıllık süreçlerde tespit edilirse, yüzde 90 itibarıyla otizmi daha başlamadan önleniyor. Bu yüzden çocukların doğumdan itibaren, otizm bölümü kurulup takip edilmesini temenni ediyoruz." dedi.

Otizme ilişkin yasa taslağı hazırlandığını anlatan Danışman, şu ifadeleri kullandı:

"Yetkililerin bunu bir an önce ele alması lazım. Çünkü bu çocuklarımız geleceğimiz. Bu çocuklara daha çok sahip çıkmaları gerekiyor. Otizm tanısını çocuklarında gören aileler hemen özel eğitime başlasın. İnsanlar konduramıyor, kabullenemiyor. Bunlarla uğraşmaktansa enerjilerini tamamen çocuklarına yöneltsinler. İnşallah ilgililer de otizmle ilgili gerekli çalışmaları yaparsa çocuklarımıza daha iyi gelecek sağlamış oluruz."

Otizmli 6 yaşındaki Emirhan, özel eğitimlerle her geçen gün daha da iyileşiyor
Otizmli 6 yaşındaki Emirhan, özel eğitimlerle her geçen gün daha da iyileşiyor
Otizmli 6 yaşındaki Emirhan, özel eğitimlerle her geçen gün daha da iyileşiyor

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Ankara, Seyhan, Otizm, Baba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Otizmli 6 yaşındaki Emirhan, özel eğitimlerle her geçen gün daha da iyileşiyor - Son Dakika


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