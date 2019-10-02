Otizmli ali,'ye itfaiyecilerden sürpriz ziyaret

KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı çalışanları, itfaiyeci olmak isteyen otizmli Ali Özkay'ı (15) evinde ziyaret etti. İtfaiyeci kıyafeti giyen Ali, itfaiye aracının merdivenine çıktı, hortum kullandı.

İtfaiye Daire Başkanlığı çalışanları, Türk İtfaiye Teşkilatı'nın 305, Kayseri İtfaiye Teşkilatı'nın 93'ncü kuruluş yıl dönümü kapsamında merkez Kocasinan ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde oturan otizmli Ali Özkay'ı evinde ziyaret etti. Karşısında itfaiye çalışanlarını gören Özkay, büyük sevinç yaşadı. İtfaiyeci olmak isteyen Ali, itfaiye çalışanlarının yanında getirdiği itfaiyeci kıyafetini giydi, baret taktı. Telsizden itfaiye teşkilatının merkez birimi ile görüşen Ali, daha sonra itfaiye aracına binerek şehir turu yaptı. Ali, İtfaiye Daire Başkanlığı bahçesinde itfaiye hortumunu kullandı ve itfaiye aracının merdivenine bindi.