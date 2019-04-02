Otizmli Alican'ın Hikayesi Ailelere Umut Oldu

İzmir'de 5 yıl süren tedaviyle yürümeyi ve konuşmayı başaran, akranlarıyla aynı okula giden 10 yaşındaki otizmli Alican Demirel, ailelere umut oldu.

İzmir'de 5 yıl süren tedaviyle yürümeyi ve konuşmayı başaran, akranlarıyla aynı okula giden 10 yaşındaki otizmli Alican Demirel, ailelere umut oldu.



Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aziz Suvör Konferans Salonu'nda 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.



Hastane Başhekimi Doç. Dr. Tanju Çelik, yaptığı konuşmada, dünyaya gelen her 45 çocuktan birisine otizm tanısı konulduğunu söyledi.



Otizmin yaşamın ilk yıllarında başlayan bir hastalık olduğunu anlatan Çelik, "Çocuğumuz göz teması kurmuyorsa, sessiz duruyorsa, iletişimi bozuksa, o zaman 'Otistik olabilir' diyoruz. Ailelerin bu durumda mutlaka bir hekime başvurması gerekir. Otizm tedavisi olan bir hastalık, yeter ki aile duyarlı olsun." ifadelerini kullandı.



"Şimdi çok konuşuyor"



Etkinlikte otizmli oğlu Alican'ın (10) hikayesini ailelerle paylaşan Hasibe Demirel ise çocuğuna 5 yıl önce otizm teşhisi konulduğunu anlattı.



Hastalığı ilk duyduğunda adeta dünyasının yıkıldığını belirten Demirel, şunları kaydetti:



"Otizmin tedavisi olan bir hastalık olduğunu öğrendiğimde çok mutlu oldum. Ben de oğlumun iyileşmesi için mücadele ettim. Önce oğlumun hastalığını kabul ederek başladım. Alican konuşamıyordu ama her şeyi anlıyordu. Hızlı adımlar attı. Kreşe gitti, ilaçları iyi geldi. Ardından ise konuşmaya başladı. Şimdi çok konuşuyor. Yaşıtları gibi normal okula gidiyor. 3. sınıfta ve derslerinde de çok başarılı. Biz başardığımıza inanıyoruz. Herkes benim gibi ümitli olsun."



Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzman Doktoru Ayşe Kutlu da Alican'ın 5 yıldır otizm tedavisi gördüğünü ifade ederek, "Bana başvurduğu ilk güne göre çok önemli değişiklikler oldu. Artık konuşabiliyor, yaşıtlarıyla okula gidiyor ve kitap okuyabiliyor. Bu tedaviye olumlu cevap verdiğinin göstergesi." dedi.



Etkinlik kapsamında, Vali Vecdi Gönül Anadolu Lisesi öğrencilerinin oluşturduğu müzik topluluğu, hastane bahçesinde otizmli çocuklar için konser verdi. Topluluk, otizmli çocuklarla enstrüman çalıp şarkı söyledi.

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