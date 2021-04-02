Otizmli Arda'nın ilacı "koşulsuz sevgi" ve "eğitim" oldu - Son Dakika

Otizmli Arda'nın ilacı "koşulsuz sevgi" ve "eğitim" oldu

02.04.2021 12:21
Otizmli Arda'nın ilacı

Yalova'da henüz 3,5 yaşındayken otizm teşhisi konulan 21 yaşındaki Arda Sönmez, kendisini fedakarlıklarla yetiştiren ailesine masa tenisi ve yüzmede aldığı madalyalarla teşekkür ediyor.

Yalova'da henüz 3,5 yaşındayken otizm teşhisi konulan 21 yaşındaki Arda Sönmez, kendisini fedakarlıklarla yetiştiren ailesine masa tenisi ve yüzmede aldığı madalyalarla teşekkür ediyor.

Yalova'da ikamet eden Aysu ve Güven Sönmez çifti, iki oğullarından küçüğü olan Arda'yı, otizmle mücadelesinde bir an olsun yalnız bırakmadı. "Koşulsuz sevgi" ve "eğitim"i otizmin ilacı olarak kullanan çift, çocuklarının her geçen gün ilerlemesi ve kendisini geliştirmesiyle mutlu oldu.

Ailesinin ilgisiyle hayata daha sıkı sıkı bağlanan Arda, özellikle yönlendirildiği spor dalında elde ettiği başarılarla ailenin gurur kaynağı oldu. Abisi Alpcan Sönmez ile sabah koşularına katılan, yüzmede üçüncülük ve masa tenisinde ise Türkiye birinciliği elde eden Arda, destek verildiğinde otizmin önünde engel olamayacağını gösterdi.

Otizmin getirdiği zorluklarla mücadele eden anne Aysu Sönmez, AA muhabirine, başarıya giden yolda yaptıklarını anlattı. Oğlunun otizmli olduğunu 3,5 yaşındayken öğrendiğini belirten Sönmez, "3,5 yaşında teşhis kondu. İlk öğrendiğimde bir belirsizliğin içerisine düştüm. Otizmli çocuklarda en önemli şey sevgi. Sonra da eğitim olmazsa olmazı. O yüzden annelik kimliğimi çıkarıp eğitimci kimliğine büründüm. Arda'ya göre evde bir sınıf oluşturduk. Bunun yanında sürekli özel eğitim öğretmenleriyle çalıştık. O konuda biz şanslıydık." diye konuştu.

-"Sporla, benimle bütünleşti ve başarılı oldu"

Yakınlarda özel öğrenciler için okul olmadığı için Arda'nın eğitim hayatına geç başladığını aktaran Sönmez, şunları söyledi:

"Okul hayatına İbni Sina Özel Eğitim Uygulama Okulu açılınca başladı. Sporla benimle bütünleşti ve başarılı oldu. Pandemi öncesi birkaç yıl üst üste Antalya'daki turnuvalara gidiyorduk. Çeşitli dallarda spor yarışmalarına katıldı. Masa tenisinde birinci oldu. Çok güzel bir şey, gurur verici. Öğretmenleri de bu başarıda bize yoldaş oldular. Arda'yı spor alanında yoğunlaştırdık. Yine Antalya'da yüzmede derece elde etti. Arda, masa tenisi ve yüzmeyi çok seviyor. Onun öyle ortamlara girmesi bile bize gurur veriyor. Bu çocuklar sessizliği, sakinliği seven, kalabalıktan uzak durmak isteyen çocuklar. Arda bize hiç öyle sıkıntılar yaşatmadı."

-"Koşulsuz sevgi ve eğitim, onların tek ilacı"

Arda'nın anlından öpüldüğünde çok mutlu olduğunu ve oradan güç aldığına inandığını sözlerine ekleyen Sönmez, otizm teşhisi ile karşılaşan ailelere de tavsiyelerde bulundu. Sönmez, "Koşulsuz sevgi ve eğitim, onların tek ilacı. Biz böyle çok faydasını gördük. Koşulsuz sevilmeleri gerekiyor bu çocukların. Onları kazanmak aslında çok kolay. Sevgi ve eğitimle onları hayata daha çabuk adapte edebiliriz. Küçüklüğünden beri bilgisayar oyunu oynardı. Hatta bir arkadaşa bile ihtiyaç duymadan oyun kollarını eli ve ayaklarıyla kullanırdı. Abisi onu her sabah koşulara götürüyor. Arda dışarıda gezmeyi ve yaşıtlarıyla konuşmayı çok sever." şeklinde konuştu.

Arda Sönmez ise masa tenisi ve yüzmeyi çok sevdiğini anlatarak "Mutluyum. Yüzmeyi, masa tenisi oynamayı, gezmeyi ve koşmayı seviyorum." ifadelerini kullandı.

-"İnşallah Arda da derecelerini devam ettirir"

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde masa tenisi antrenörü olarak görev yapan Bayram Ali Yıldız da, Arda'nın yaklaşık 10 yıldır masa tenisi oynadığını söyledi. Yıldız, Arda'nın Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından 22-25 Şubat 2019'da Antalya'da düzenlenen Yavuz Kocaömer 2. Masa Tenisi Türkiye Şampiyonasında birincilik elde ettiğini aktardı. Bunun dışında Arda Sönmez'in yüzmede de Marmara bölge birinciliği ile 19-21 Nisan 2016 tarihlerinde düzenlenen şampiyonada Türkiye üçüncülüğü bulunduğuna işaret eden Yıldız, şunları kaydetti:

"İnşallah daha güzel başarılar elde edecek. Son olarak 1,5 yıl önce. Aslında bu tür faaliyetler özel çocuklarımızı hayata bağlayan unsurlar. Özellikle son dönemde devletimiz bu tür organizasyonlara büyük destek veriyor. Pandemi döneminde müsabakalar biraz sekteye uğradı. Ancak pandeminin son bulmasıyla birlikte faaliyetlerin tekrar hızlanacağına inanıyorum. İnşallah Arda da derecelerini devam ettirir."

Antalya, Türkiye, Yalova, Otizm, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Otizmli Arda'nın ilacı 'koşulsuz sevgi' ve 'eğitim' oldu - Son Dakika Spor


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